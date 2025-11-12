「偶像始祖」劉文正今73歲生日！粉絲狂獻祝福 民歌手曝：應該還活著
記者陳宣如／綜合報導
被譽為華語歌壇「偶像始祖」的劉文正，自1991年移居美國後便全面淡出幕前，30多年來他幾乎銷聲匿跡，因此期間也出現各種近況流言，2023年還一度爆出他在美國過世的烏龍死訊。而就在今（12）日，這位曾經風靡華語樂壇的巨星迎來73歲生日，劉文正的粉絲們紛紛在社群上懷念並討論這位男神的光輝歲月。
回顧劉文正的歌唱與戲劇生涯，他以《外婆的澎湖灣》、《童年》等歌曲奠定不朽地位，也以《閃亮的日子》、《燃燒吧！火鳥》等電影征服觀眾，三度摘下台灣金鐘獎「男歌星演員獎」，成就無人能及。尤其他標誌性的白色圍巾造型，至今仍是許多藝人致敬的經典符號。
雖然劉文正早已神隱，近況成謎，2年前甚至一度被知名製作人夏玉順爆出烏龍死訊，但今日民歌手許淑絹出席「2025臺北大巨蛋·民歌大團圓」演唱會彩排活動時，表示劉文正應該還活著，還透露劉文正會打麻將，許久之前，她曾聽姊夫說過朋友跟劉文正打牌的事情。
劉文正的粉絲也不忘這個巨星誕生73週年的日子，在網路上留言為偶像獻上祝福，寫下「心中永遠的王子，謝謝你帶給我們那麼多美好回憶！」、「劉文正大哥，你的歌陪我度過好多青春時光」、「祝劉文正永遠幸福安康！」等暖心話語，期待偶像再度現身的那一天。
