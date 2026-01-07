偶像捲刑事案件 傅孟柏新戲再玩心理戰

傅孟柏和金鐘最佳新人再度合作。（圖／樂波時代）

才在《回魂計》壞到令人很得牙癢癢的傅孟柏，在新戲《那些你不知道的我》一句「為了達成目的，有什麼東西是不能犧牲的」引發熱烈討論。

導演安竹間全新影集作品1月30日將在 LINE TV 及 MyVideo 首播，除了傅孟柏、姜典、項婕如等原班人馬，還加入雷嘉汭、吳念軒、項婕如、邱偲琹、蔡昌憲、男團Ozone主唱林佳辰等人。首支預告6日曝光，傅孟柏在預告片中雖然只有短短四句話，除了「為了達成目的，有什麼東西是不能犧牲的」，最後更以「不要老是把我當敵人，或許我才是你最好的朋友」留下伏筆。

《那些你不知道的我》故事描述兩位在AI公司「AIGOTIO」實習、性格截然不同的菜鳥，由姜典飾演的理工宅男，以及雷嘉汭飾演的冷靜酷妹，意外捲入一場針對當紅偶像 Lucy 的黑粉威脅與刑事指控。兩人在辦案過程中，被迫與由吳念軒飾演的警探合作，逐步揭開事件背後更複雜的人心與真相。

吳念軒在《那些你不知道的我》挑戰自己夢想的角色，飾演調查此樁偶像威脅事件的刑警，在預告中有養眼的淋浴鏡頭，秀出精壯體格；首度參加戲劇演出的林佳辰，拋開偶像包袱露出詭譎神情、崩潰大吼「不要管我」， 初生之犢備受導演安竹間激賞。

傅孟柏再度使壞引起好奇。（圖／樂波時代）

林佳辰首度參與戲劇演出。（圖／樂波時代）

吳念軒帥氣警探登場。（圖／樂波時代）

