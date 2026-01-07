偶像捲殺人風波！傅孟柏使壞留伏筆 Ozone林佳辰獻戲劇處女秀

傅孟柏主演的全新影集《那些你不知道的我》即將上線，首支預告日前曝光，其中最令人為之一亮的，正是男團Ozone成員林佳辰獻出首次戲劇處女秀，引起高度期待。

傅孟柏在新劇《那些你不知道的我》中再度使壞。（圖／樂波時代 提供）

《那些你不知道的我》集結了傅孟柏、姜典、項婕如、雷嘉汭、吳念軒、項婕如、邱偲琹、蔡昌憲、Ozone林佳辰等豪華卡司。故事描述兩位在AI公司實習、性格截然不同的菜鳥姜典以及雷嘉汭，意外捲入一場針對當紅偶像的黑粉威脅與刑事指控。兩人在辦案過程中，被迫與由吳念軒飾演的警探合作，逐步揭開事件背後更複雜的人心與真相。

吳念軒在劇中挑戰自己夢想的角色，飾演調查此樁偶像威脅事件的刑警。（圖／樂波時代 提供）

值得一提的是，傅孟柏去年底才在《回魂計》壞到令人很得牙癢癢，殺青後他隨即投入拍攝新作，在預告片中雖然只有短短四句話，除了「為了達成目的，有什麼東西是不能犧牲的」，最後更以「不要老是把我當敵人，或許我才是你最好的朋友」，再度使壞也為劇情留下伏筆。究竟他的角色是正？是邪？是敵人？還是朋友？

吳念軒這回在劇中挑戰自己夢想的角色，飾演調查此樁偶像威脅事件的刑警，在預告中有養眼的淋浴鏡頭，秀出精壯體格；而首度參加戲劇演出的林佳辰，拋開偶像包袱露出詭譎神情，初生之犢備受導演安竹間激賞。

男團Ozone成員林佳辰獻出首次戲劇演出。（圖／樂波時代 提供）

《那些你不知道的我》以偶像疑雲為引線，結合奇幻懸疑與青春情感元素，勾勒出一場關於真相與人性的懸疑試煉。1月30日起在LINE TV及MyVideo 首播。

