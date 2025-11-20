偶像當露鳥俠被捕 親曝「患身心疾病」 下場曝光

日本STARTO（星達拓）娛樂男團Ae! group（Aぇ! group）29歲美日混血成員草間Richard敬太（草間リチャード敬太）。（圖／翻攝自Ae! group X）





日本STARTO（星達拓）娛樂男團Ae! group（Aぇ! group）29歲美日混血成員草間Richard敬太（草間リチャード敬太），上月4日因在新宿當「露鳥俠」，涉嫌公然猥褻當場被捕，今（20日）也發聲明宣布退團，不過也簽訂專屬合約，未來將以個人身分活動。

草間Richard敬太上月因公然猥褻罪被捕，STARTO對此發聲，表明今收到了罰金10萬日圓（約新台幣1.9萬元）的通知，並對於草間Richard敬太的不當行為造成的困擾和不安，關於未來活動，經過溝通選擇退團，不過還是會以旗下公司藝人身分活動，如今公司將全力支持他的相關治療，Ae! group也將以4人體制持續活動。

另外，草間Richard敬太也親自道歉，表明是自己辜負了大家的信賴和期待，讓他十分痛苦和懊悔，接著他親曝自己在1年前，就罹患了身心疾病，因此才會做出了不當舉動，為了不拖累團隊，才會選擇對於退團是他和公司詳談後的決定，對於一直支持和發聲的粉絲表達抱歉。

未來草間Richard敬太表示自己會持續反省、修正行為，來重新獲得大家的信任，如今將著重在身心疾病的治療上，為了再度出現大家的面前努力，最後期望大家繼續支持團隊，並再度表達歉意。

