偶像的偶像！周杰倫生日 王俊凱連續11年用特殊方式送上祝福

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫今(18日)歡慶47歲生日，不少藝人好友還有粉絲紛紛送上祝福，而在微博擁有超過8382萬粉絲追蹤的TFBOYS隊長王俊凱，也用自己最真誠的方式向周董表達祝福，網友笑稱周董真的是「偶像的偶像」。

26歲的王俊凱，選在周董1月18日生日當天的凌晨01:18發文祝周董生日快樂，談到：「杰倫哥生日快樂！請問網球教練，Jay今年檔期滿了嗎？我先排個隊！」前幾天周董首次挑戰澳洲網球公開賽的「一分大滿貫」新比賽，可惜一開始和對手猜拳就輸了，沒能如願取得先發球機會，球都沒碰到就被淘汰，事後他不氣餒，繼續向網球好手盧彥勳討教，強調自己會好好練球，王俊凱也關注周董參加澳網的動態，因此特別提到網球。

王俊凱已經連續11年在周董生日當天送上祝福，而且很有心的親自手繪蛋糕表達誠意，今天他發出的蛋糕繪圖，上面有網球、高爾夫球、麥克風，都是周董最熱愛的元素，可見得有多麼喜歡周董，也讓不少網友感動。

