偶像變上司？鈴木愛理回歸《我推成為我上司 全速前進》！八木勇征化身本命社長 追星族夢境成真的 2025 秋季日劇推薦
「南愛衣」在服裝貿易公司努力擔任社長秘書，日常最大的能量來源，就是追著年下帥氣演員「冰室旬」的我推生活。偏偏某天公司社長突然病倒！還沒從混亂中緩過來，她就聽到旬宣布退出演藝圈的消息，整個人彷彿被抽走重心。直到新社長上任那天，會議室的門被推開，她看見走進來的竟然是冰室旬本人……
《我推成為我上司 全速前進》劇照
秋季檔期迎來一部把追星幻想徹底具體化的浪漫喜劇！《我推成為我上司 全速前進》從迷妹視角出發，將追星的甜與慌、職場的近距離與尷尬全都濃縮在一次次心跳失速的瞬間。本作改編自森永いと、東ゆき的同名漫畫，是「推し變上司」系列的第二彈，雖承接同一主題，卻以全新世界線重建角色與設定。八木勇征接棒詮釋本命級的冰室旬，和鈴木愛理帶來從螢幕到辦公室的反差魅力，絕對是今年秋季不可錯過的日劇！
《我推成為我上司 全速前進》劇照
偶像突然上任 迷妹日常瞬間失控
南愛衣在服裝貿易公司「TAKASHIRO」擔任社長秘書，生活節奏靠追星支撐，而她的推是年下帥氣演員冰室旬。公司年邁社長因病卸任後，愛衣還來不及適應變動，就聽到冰室旬宣布退出演藝圈，生活重心彷彿瞬間崩塌。直到新社長走進會議室，真正的衝擊才開始。站在她眼前的，是她原本只存在於螢幕中的本命。
這種推突然靠近的現實強度，讓她每天都在專業與迷妹心之間反覆切換。辦公室、會議室、公司行程，全是心跳加速的地雷。冰室旬在作為社長的冷靜外表下，也逐漸顯露溫柔的一面，對愛衣的興趣慢慢升溫，兩人的互動越來越像是被強行壓低音量的秘密戀愛。
《我推成為我上司 全速前進》劇照
鈴木愛理與八木勇征攜手呈現全新世界線
本劇改編自森永いと、東ゆき創作的同名漫畫，是系列第二彈。雖然承襲「推成為上司」的核心世界觀，但並非前作延續，而是以完全不同的設定與角色展開的新版故事。2023 年《推し變上司》播出後，製作團隊在討論下一步時，決定開啟平行世界重新打造故事，找出新的甜度與新的情感節奏。
兩位原作者這次也正式參與企畫與編劇，因此角色關係、故事步調都更緊密。製作人川村庄子表示，創作起點是「希望觀眾看劇時能感到快樂」，前作的戀情已成功發展，第二彈想帶來新方向，因此打造這個全新版本。
女主角依舊由鈴木愛理詮釋，年下帥哥「冰室旬」由八木勇征演出，他同時也是服裝商社新上任的社長高代旬。兩人在劇中的互動節奏輕快，充滿日常細節的張力，呈現迷妹與本命之間既曖昧又尷尬的距離。
《我推成為我上司 全速前進》劇照
本命就在公司 夢境具象化的浪漫設定
追星文化裡的「推」指的是你最支持、最喜歡的那位偶像。所以「推成為上司」的衝擊感不需要任何鋪陳，只要一句話就足以理解粉絲的心臟負擔。《我推成為我上司 全速前進》從這個概念延伸，加入辦公室曖昧、職場距離感與偶像現實化的矛盾，讓整部作品甜度上升得非常直接。
前作播出後曾掀起強烈共鳴，粉絲大讚劇情完全實現追星族的夢想。這次的升級版更把迷妹心情具體化。鈴木愛理飾演的南愛衣一邊想保持距離，一邊又不得不近距離接觸，內心戲滿點，也呈現出追星族那種既喜悅又煎熬的狀態。觀眾很容易在她身上看到自己的影子。
《我推成為我上司 全速前進》劇照
原作漫畫之外的全新創作方向
雖以同名漫畫為基礎，但《我推成為我上司 全速前進》並不走原作路線，而是延伸世界觀打造全新故事。設定、角色名稱、職業、年齡完全重新調整，劇情描繪服裝商社秘書與新社長之間的戀愛火花，從工作場景一路延伸到日常點滴，節奏流暢、風格清爽。
這次加入大量細膩的情緒描寫，包括愛衣努力隱藏粉絲身分、旬開始察覺她的真誠、兩人在細節裡逐漸靠近，故事線完整度明顯比前作提升。
岩田剛典獻唱主題曲〈Reaching for Your Light〉
本劇主題曲由三代目 J SOUL BROTHERS 成員岩田剛典演唱，是他以個人名義首次為電視劇推出的主題曲。歌曲以「無法觸及的人突然出現在眼前」為靈感，細緻描繪主角的心境，旋律冷調洗鍊，前奏張力十足，與劇集的戀愛節奏完美貼合。
岩田剛典提到，這次能以音樂方式參與作品，並與八木勇征搭上連結，他感到非常開心。歌曲以疾走感呈現主角渴望愛戀的心情，就像黑暗裡的一束光，象徵追星帶來的力量。
《我推成為我上司 全速前進》劇照
完整呈現追星族的夢想與矛盾
前作得到大量女性觀眾共鳴，許多人笑稱「推就是人生的星星」，劇情把迷妹的幻想具體化，也將那種甜到不行又慌到不行的心情表現得非常到位。這次鈴木愛理飾演精英秘書，在專業形象下仍藏著追星的可愛與煩惱，各種內心戲都讓觀眾忍不住會心一笑。
八木勇征則把冷感社長與私下少年般的反差詮釋得俐落，不少粉絲在播出後表示簡直像看著「推從螢幕走進現實」。
《我推成為我上司 全速前進》哪裡看？
《我推成為我上司 全速前進》現已在friDay 影音與 KKTV上架，觀眾可以直接追起來，親眼見證「本命變上司」帶來的極限心動時刻。
（圖片來源：X@tx_oshi、friDay 影音）
