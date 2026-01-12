偶像遭50歲漫畫家「AI生成」清涼比基尼照：看到想吐！官方全面反擊

娛樂中心／綜合報導

STU48的偶像成員工藤理子。（圖／翻攝自IG @lets_chikochiko）

日本演藝圈近日發生一樁「生成式AI 」相關爭議事件。日本偶像女團 STU48的23歲偶像工藤理子，發現自己竟在未經同意的情況下，被知名漫畫家田邊洋一郎利用AI生成清涼比基尼漫畫造型，相關圖片還被公開張貼在社群平台，消息一出引發外界譁然。

工藤理子面容姣好身材豐滿。（圖／翻攝自工藤理子Ｘ）

事件起於今年1月初，現年約50歲的漫畫家田邊洋一郎，透過AI生成工具「Grok」下達指令，將工藤理子的照片轉換成「圍著圍巾、穿著比基尼」的形象，並發布於社群X平台。工藤理子看到後相當震驚，隨即轉發該貼文，並附上多個「嘔吐表情符號」以表達強烈不滿，直指這樣的行為令人極度不適。

工藤理子轉發漫畫家田邊洋一郎將他「AI生成 」比基尼形象畫面。（圖／翻攝自工藤理子Ｘ）

爭議曝光後，STU48成員也陸續出聲力挺。團員中村舞公開留言表示「這一點都不好笑」，並要求對方立即刪除貼文，認為在公開平台進行這類創作，已嚴重越界。相關討論迅速在日本網路擴散，不少網友也批評生成式 AI 被濫用，對偶像與藝人造成二度傷害。

田邊洋一郎發出正式道歉聲明。（圖／翻攝自田邊洋一郎Ｘ）

在輿論壓力下，田邊洋一郎於1月5日發出道歉聲明，坦承自己對於肖像權與生成式 AI 的使用意識不足，對造成當事人與大眾的不快致歉，並承諾未來不再進行類似行為。不過，道歉仍難以完全平息爭議。STU48官方隨後發表嚴正聲明，強調利用AI 合成成員外貌的行為，已構成對肖像權與藝人形象的嚴重侵害，若相關內容未即時刪除，將不排除採取法律行動。



官方也表示，未來將與其他經紀公司合作，聯手因應日益氾濫的AI合成影像問題，全面保護旗下成員權益。此事件也再次引發外界對生成式 AI 倫理與法律界線的討論。

