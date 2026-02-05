偶像麥可過世打擊太大！吳建豪得知徹夜未歸 驚曝「舞廳跳整晚」

吳建豪新歌〈Dance Until We Die〉，致敬世紀偶像麥可傑克森精神。相信音樂提供

「時尚舞王」Van Ness吳建豪醞釀三年的全新專輯《Dance Until We Die》，在2025年跨年夜正式與歌迷見面，全專輯10首歌曲皆由他親自參與詞曲創作，風格大膽橫跨70、80年代復古電影配樂及實驗律動。專輯首波同名主打〈Dance Until We Die〉MV邀請BIGBANG、BLACKPINK智秀（Jisoo）御用導演Han Sa-min執導，已於2月4日首播。

〈Dance Until We Die〉的創作背景隱藏著吳建豪對偶像「流行樂之王」麥可傑克森（Michael Jackson）最深沉的致敬。回憶起偶像過世當天，吳建豪坦言對他而言簡直是晴天霹靂，當時他無法宣洩情緒，竟獨自前往舞廳跳了一整晚的舞，直到回家休息才崩潰落淚。

廣告 廣告

這段經歷讓他深刻體悟到「藝術千秋、生命一瞬」，決定繼承麥可對舞蹈的精神，跳到生命最後一刻，進而催生出這首具備強大張力的作品。

吳建豪《Dance Until We Die》專輯同名主打找來BIGBANG、BLACKPINK智秀（Jisoo）御用導演Han Sa-min執導。相信音樂提供

韓流頂尖導演Han Sa-min親自操刀 吳建豪細節控上身激盪火花

為了呈現末日重生的電影感，吳建豪特別邀請私交甚篤的韓流名導Han Sa-min合作。兩位「細節控」在拍攝現場針對造型反覆磨合，光是眼鏡款式、手套顏色就討論無數次，最終導演一眼選中吳建豪收藏的「復古紅眼鏡」，成為專輯視覺畫龍點睛之筆。

第一次合作的兩人展現驚人默契，導演更在螢幕後頻頻讚嘆吳建豪的鏡頭表現力與演技，直呼「太帥了」。

13度低溫跳到爆汗 吳建豪「跳到死」敬業精神驚呆全場

MV拍攝當天適逢13度低溫，為了傳達「跳舞到死」的歌曲精神，吳建豪從半夜一路跳到清晨六點，整整連續熱舞超過三小時。即使冷風刺骨，他依然跳到全身爆汗，完全體現了〈Dance Until We Die〉的極致核心，讓工作人員深感敬佩。

除了新輯引爆話題，《F✦FOREVER恆星之城》巡演也傳來捷報。繼上海、成都8場全數完售後，即將於2026年3月12日至15日移師深圳大運中心體育館的4場演出，門票一開賣再度創下秒殺神話，吳建豪也預告將在巡演舞台上與大家分享新專輯的作品。



回到原文

更多鏡報報導

專訪／沒流量不配當朋友！ 陳昱廷揭網紅圈「假面閨蜜」潛規則 不紅就是隱形人

嘻哈貴公子不藏了！傳與袁惟仁女熱戀 HowZ揭密「人生最無悔戀情」

唐治平不認交往！小編女友心碎公開親吻照：我會離開他 驚曝供吃供住遭暴力對待

直擊／王柏傑、謝欣穎共撐一把傘！挽手現身大S墓園 認分手半年疑似復合同框畫面曝光