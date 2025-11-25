偶戲講台灣史 《以帝國之名》演繹福爾摩沙植物帝國奇航
戲偶子劇團最近推出全新作品《以帝國為名–福爾摩沙植物發現啟航》，首次以「自然史」作為演出主軸，將19世紀歐美帝國在台灣的植物調查、商業經營與殖民行動重新轉化為舞台故事。團長邱豐榮希望藉由偶戲表演方式，結合角色性格與歷史資料，讓觀眾既看故事，也理解人物行動與植物命運的關聯，了解台灣植物的一頁帝國史。
精準考證 重現19世紀福爾摩沙植物探險史
戲偶子劇團成立於2003年，是以親子劇場為演出型態的布袋戲團，擅長將多元說故事形式融入演出，表演者同時是說書人，透過人偶同台與觀眾對話。2013年戲偶子劇團創作了「土地三部曲」，今年新作《以帝國為名–福爾摩沙植物發現啟航》則首度讓「植物」成為舞台主角。
團長兼編導邱豐榮指出，19世紀是歐美帝國探索與殖民的時代，福爾摩沙成為列強掠奪資源的對象，樟腦、茶葉、肉桂都帶著血腥交易故事。他引用美國外交官曾記錄「一斤樟腦，一斤血」，希望透過偶戲呈現植物故事，因為「它們默默記錄了台灣土地上發生的一切」。
故事中真實人物包括植物獵人福鈞、樟腦調查員斯文豪、商人必麒麟與陶德，以及自然書寫家漢考克。邱豐榮甚至化身「偶」，自己跳入歷史與人物互動。邱豐榮：『(原音)其實我所有的戲都有我的影子在，只是我以前把影子化為戲中角色，這次我就大剌剌的，把我做的「我」的偶，放在裡面跟故事中的人物互動，某種方面它也有點代言觀眾的意思，畢竟我是現代人嘛！結尾時候我會用兩句話提問：「人物需要植物，植物需要人嗎？」』
由於是以歷史為本，邱豐榮對於文本故事相當考究，就像是一名研究學者，瘋狂查閱大量中、英、日文資料、書籍，並在傳統日曆紙背面寫滿筆記，更與植物學者確認知識正確性。偶頭、服裝也參考歷史繪圖與考古資料，包括原住民與外國人的服飾細節，還特別用3D打造外國人偶，使表情更生動。
邱豐榮將歷史人物融入故事，生動呈現他們的個性與行動。邱豐榮：『(原音)我們用戲劇的方式，我挑了這些歷史人物，看了很多資料，然後把他們在這歷史當中他自己的角色、他的個性，按照我故事的起承轉合，誰的脾氣才很暴躁，就是把他放在故事裡面起承轉合當中，組成一個故事。所以觀眾或者小孩子他在看的時候是故事，他感受到是故事裡面的這些人的個性，他所作所為是跟植物有關係的，所以觀眾在看的時候是在看故事，可是他潛移默化當中，他會感受到這些故事中人物他在這當中他的作為跟植物的關係等等。這部分有一些不懂的，我們就藉由說書人或是我的角色去用所謂的現代人的角度去包裝，再解釋一下。』
他舉例，像是英國外交官斯文豪表面研究生態，口中卻談論要佔領台灣的計畫，讓觀眾感受反差感，更容易記憶深刻。還有一段陶德與斯文豪在萬華正好碰到青山王暗訪遶境，兩人還穿上蘇格蘭裙站上北管戲台與演出者「互尬」，邱豐榮也放入演出中，還強調這都是文獻上有所記載，不是他無中生有。
創立劇團初心 讓偶說台灣故事
邱豐榮成立戲偶子劇團的初心很簡單，就是「用偶戲說台灣的故事」。他說自己是大學時才開始玩偶戲，2003年拜師小西園掌中劇團團長許王。原本害羞的他，反而在操偶演出時能暢所欲言。
不過，邱豐榮也強調成立劇團不是為了傳承布袋戲傳統技藝，而是認為「偶」是一種多元表演形式，希望藉由「偶」來講述台灣文化、自然與歷史的故事。他說，即便是給小朋友看，也不能把他們當作小朋友，還是要讓他們知道這塊土地上發生的事。邱豐榮：『(原音)我不是為了傳承布袋戲，我是因為覺得這個形式很活潑，然後我心裡面有一些我想要講的故事。因為這些人都是扎扎實實在這個土地上生活過，而且有他們接觸到的人、事、時、地、物啊，跟現在我們是有關係的。』
此外，他還把節目冊設計成為延伸教材，讓孩子觀賞後能繼續學習台灣自然史脈絡。他並預告這齣戲是「自然史」系列首部曲，劇末外國人任務完結，故事轉折至1895年日治時期，為二部曲揭序幕。
《以帝國為名–福爾摩沙植物發現啟航》將於校園與文化場館巡演，首演已於陽明交通大學演藝廳完成，11月29日在台北偶戲館黑箱劇場、11月30日國立台灣博物館大廳登場，之後還會到苗栗、新竹巡演，邀觀眾體驗偶戲創意演出的台灣植物奇航。
