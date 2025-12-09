偶爾犒賞一下自己胃口的小確幸，澱粉愛好者的美味4選 | 柯夢波丹

PHOTO CREDIT: （左）陳李視物（右）盧大中

愛情劇情裡，我最喜愛的就是禁忌的愛。劇情的鋪陳大概會有一位中規中矩的主角，在幾經掙扎下，突破道德、世俗框架，選擇與自己的所愛在一起。他們逾越界線的那刻，滿足生活中老是扮演乖乖牌的我。

戲劇是服膺人的需求而生，戲有多受歡迎，就代表現實中的人們有多壓抑。上了年紀之後，聽從醫師建議控制精緻澱粉攝取量，每天有3餐，一天至少3次對自己耳提面命。但凡再怎麼罪孽深重的人類，都不應經歷這種煎熬吧？！也正是這日積月累的節制，反倒滋養出我對澱粉類食物的癡愛。

精緻澱粉就像飲食界的變形怪，能幻化成各種樣貌，扁的蔥油餅、方的吐司、管狀的義大利麵、球狀的粉圓、捲狀的泡麵，從甜食到主食，根本無所不在，入口青春彈牙的嚼感，教人如何能不犯戒？

美食與健康常是繩索的兩端，而我就是被繫在中間的紅布條，如此拉鋸，直至理智繃斷那天。後來我悟出了一個道理，既然都要吃精緻澱粉，那就選好品質的澱粉類食物，偶一為之，我得逞了，我開心快活了。

類拿坡里式比薩 任性獨享的愛

PHOTO CREDIT: 盧大中

觀察過周遭朋友，有些人吃比薩只吃放配料的地方，邊角就擱下了，我猜想一種可能是麵團不好，另一種可能是暴殄天物。我最愛吃類拿坡里式比薩的邊角了，不放配料也行，我甚至可以吃掉一整份沒有塗抹醬料的白比薩。撫摸那烙上火痕鼓脹的邊角、咀嚼抖擻的麵皮與釋放出純粹且飽滿的麵香，此時會激發出「才不想跟任何人分享呢！」的任性來。

佐佧義式窯烤披薩屋獲得2022年「亞太50大比薩（50 Top Pizza Asia-Pacific 2022）」，品質自不在話下。店內有一座電動旋轉式窯烤爐，讓比薩受熱均勻，在不跳脫傳統義大利比薩配料番茄、起司的基礎下，創出自有口味，傳統中不失新意。



佐佧義式窯烤披薩屋

地址：台北市大安區安和路二段69巷3號

營業時間：平日11:30～14:30；18:00～21:30； 週末11:30～14:30；17:30～21:30

店休：週一

