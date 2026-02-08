偶爾「火燒心」吃顆胃藥就沒事？ 6症狀上身恐出大事 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

大啖美食、熬夜追劇或加班，許多人以為偶爾「火燒心」只要吃顆胃藥就沒事，但台北市立聯合醫院陽明院區消化內科主治醫師黃國維提醒，長期胃食道逆流不僅影響生活品質，還可能導致食道狹窄、巴瑞特氏食道，甚至提高食道癌風險，絕不是單純小毛病，尤其若有6大症狀上身千萬要就醫。

胃食道逆流是一個與慢性病、癌症風險密切相關的重要警訊。黃國維說，胃食道逆流是胃酸或食物逆流至食道，刺激食道黏膜造成發炎。當下食道括約肌功能失常或生活習慣不佳時，逆流就容易發生。

胃食道逆流常見誘因包括：體重過重或肥胖；飲食習慣油炸、甜食、咖啡、酒精、巧克力等食物刺激胃酸分泌；晚餐過晚或吃完立即躺下，胃排空不及，胃酸易回流；抽菸使下食道括約肌鬆弛，增加逆流機率；缺乏運動，腸胃蠕動減慢。

黃國維指出，這些因素同時也是代謝症候群、心血管疾病與糖尿病的共同危險因子，因此調整生活習慣對整體健康同樣重要。應控制體重，維持健康BMI與腰圍，減輕腹部壓力；應均衡飲食，少油炸、精緻糖，應以高纖蔬菜水果為主；應作息規律，避免宵夜，吃飽後至少等待2至3小時再躺下，並搭配規律運動。

若出現以下症狀應儘速就醫！醫師點名，包括：1.胃食道逆流超過二周仍未改善。2.吞嚥困難或疼痛。3.胸口持續悶痛（須排除心臟問題）。4.嘔吐帶血、排便黑色。5.無刻意減重卻體重突然下降、食慾不振。6.聲音沙啞、喉嚨異物感或持續咳嗽。

黃國維提醒，胃食道逆流不只是靠藥物控制，更重要的是日常生活習慣的調整。改善飲食、控制體重、規律運動，不僅保護胃，也同時守護心臟與血管健康。

照片來源：示意照／翻攝自Pexels

