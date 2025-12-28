偶發性疼痛 56歲男鼠蹊部腫塊 揪腹股溝疝氣

腹股溝疝氣其實相當常見，書田診所泌尿科主任醫師陳鵬提醒，若不處理後果不勘設想，若民眾發現摸到鼠蹊部的不明腫塊，應儘早就醫鑑別診斷。（書田診所提供／中央社）

一名56歲男性，偶然發現左邊鼠蹊部有腫塊，觀察1個月後腫塊仍然存在且會有偶發性的疼痛，因而到泌尿科求診。經理學檢查搭配影像診斷，確定是腹股溝疝氣，入院接受疝氣修補手術，隔天順利出院。

書田診所泌尿科主任醫師陳鵬表示，腹股溝疝氣是常見疾病，最典型症狀就是在下腹接近鼠蹊部的位置出現腫塊，尤其在腹部出力如咳嗽、抬重物時腫塊會更明顯，平躺後腫塊通常會很快消失，可能會有偶發性的局部疼痛。

至於疝氣發生原因，陳鵬說明，疝氣的疾病機轉主要是因為腹股溝一帶的肌肉筋膜層薄弱缺損，導致腹腔內的腸道伴隨軟組織往缺損處膨出。

根據成因及對結構造成的影響，疝氣有許多分類方式，若從鼠蹊管膨出稱為間接型，直接在腹股溝肌肉層凸出的則為直接型。其中像是攝護腺肥大導致的解尿困難、長期便祕、慢性咳嗽、提重物等都會增加腹內壓力，可能促使疝氣發生。

疝氣在治療上以手術為主，由於疝氣是腹壁的結構出現缺損，因此會需要以手術進行改善。目前手術方式多元，如傳統、微創、內視鏡等，使用自體組織修復或是網膜修補也有許多不同的選項，可與醫師討論適合的治療方式。

陳鵬提到，在疝氣產生初期，器官通常會隨姿勢改變回到腹腔內而不會有太明顯的症狀，但果缺口處卡了太多腸子就可能會產生疼痛感，甚至完全卡住無法復位，使腸子腫脹進而壞死，造成嵌頓性疝氣，就需要緊急手術。

疝氣的發生與體質有關，透過日常生活習慣的調整，降低發生機會，如維持適當體重、預防便秘、避免提重物，減少腹部用力。陳鵬提醒，若民眾發現摸到鼠蹊部的不明腫塊，應盡早就醫鑑別診斷。