偶遇73歲張菲！店家揭他私下暖舉：留在心裡一輩子

張菲與草莓大福店老闆合照。（圖／盧禕祺攝、Peter Young授權提供）

73歲綜藝大哥大張菲（菲哥）2018年起卸下主持棒，過著半退休的生活，偶爾在街上被路人認出。近日，一名草莓大福店老闆發文分享，張菲到店內消費，態度親切、幽默，絲毫沒有巨星的架子。

草莓大福店的老闆16日在臉書指出，工作室的對面開著一間專業錄音室，張菲在裡面為廣告代言配音。配音期間，張菲數次與團隊在錄音室外的小巷談天，注意到工作室雖然關著門，卻不斷有人進出取貨，因而產生好奇，隨即請人前往購買一份產品。

不久，張菲透過熟識的錄音師轉達，希望能再多帶幾份。老闆坦言，當時商品已全數售罄，工作室正趕工製作，只能如實告知需等待約半小時至一小時。對方不僅未顯不耐，反而欣然接受，表示願意等候。

待工作結束後，張菲親自走出錄音室，到門口取貨，將剛拿到的戰利品分送給夥伴，並主動與店家話家常，關心沒有門市經營是否辛苦、詢問還有哪些口味。老闆形容張菲：「整個人親切、健談、幽默，完全沒有距離感」，現場談天的氣氛輕鬆、自在。

老闆小心翼翼地詢問張菲助理，是否方便合影留念？張菲不但爽快答應，還不介意拿起產品入鏡拍照。拍攝過程中，張菲比他們認真，幫忙喬角度、調整站位，還請夥伴協助補光，讓現場像一座小型攝影棚，直到張菲確認照片滿意，才點頭道別。

草莓大福店老闆說，張菲的個性親民、幽默。(圖／Peter Young授權提供）

當下，老闆深深地被感動，「不是因為他是綜藝大哥張菲，而是因為他對人的尊重、體貼、隨和與溫度。」他表示，從未期待一位大明星會無償拿著產品，站在門口合照，且張菲完全沒有任何架子，整個過程自然又溫暖，讓老闆心中冒出一句話：「果然，大哥就是大哥，格局真的不一樣。」

這段偶遇張菲的經歷，讓老闆見證真正走到高處的人，不只是為自己發光，而是願意替別人點燈。最後，老闆感性地表示：「這份感動，我想寫下來，留在心裡一輩子。」也藉此感謝信義區這片土地上，許多用心生活、彼此照亮的有緣人，「有您們，真的很好。」

