偷不怕！新北慣竊信義區犯案 因這動作栽了

新北市一名慣竊，上周六（17日）來到北市信義區行竊，但因為動作詭異遭警方盯上，因無法交代包包內物品來源，警方最後比對商家庫存成功逮人。（圖／翻攝畫面）





新北市一名前科累累的無業楊男（44歲），經常在超市大賣場偷竊生活物資，日前楊男來到北市信義區商圈行竊，未料因頻頻翻動包包的舉動異常，引來巡邏警注意，警方在其包包內翻出數量異常的乳酪、襪子和帽子，雖然楊男否認，但經返回店家比對庫存，確認楊嫌犯行，警方訊後將楊男移送偵辦。

上週六（17日）晚間8時，信義區三張犁派出所巡邏警發現，市府捷運站2號出口一帶，一名楊姓男子混雜於人群中，卻不時翻動所揹背包，舉止顯與周遭民眾不同，員警懷疑男子便要求檢視隨身物品，於包內發現多件全新未使用無印良品襪子、帽子和超市起司等商品，數量顯與一般購物情形不符，且無法清楚說明物品來源。

警方進一步在楊男同意下，陪同其前往鄰近門市查證，經店方清點比對後，確認店內商品確有短少，隨後調閱監視器影像，畫面逐一還原竊取過程，最終確認竊取商品之人即為楊男無誤，警方遂依涉嫌竊盜罪嫌當場將楊男逮捕，並執行附帶搜索，查扣相關贓物及未附發票證明之起司食品數個，一併扣案擴大偵辦。

全案詢後，已依規定檢附相關卷證，移請臺灣臺北地方檢察署偵辦，警方將持續強化捷運站及商圈周邊巡守勤務，對於任何可疑跡象均即時查處，以維護市民財產安全與公共秩序。

