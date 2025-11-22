偷倒廢棄物集團 高市警局48小時內迅速偵破

▲ 針對不法集團鎖定高雄市偏遠山區惡意偷倒垃圾廢棄物，檢警接獲高市府主動通報後立即展開偵辦，於短短2天內迅速逮捕11名涉案嫌犯。（圖／高市警局提供）

[NOWnews今日新聞] 針對不法集團鎖定高雄市偏遠山區惡意偷倒垃圾廢棄物，檢警接獲高市府主動通報後立即展開偵辦，於短短2天內迅速逮捕11名涉案嫌犯，瓦解持續犯案中的偷倒垃圾集團。檢警發現，這個集團極其狡猾，專門在人跡罕至的偏遠山區尋找偷倒地點，以為沒有監視器可以追查，但魔高一尺道高一丈，高市警方掌握時效成立專案小組，在短時間內調閱上百支周邊地區的監視影像，過濾可疑車輛，一干嫌犯沒料到警方動作神速破獲該偷倒集團，可說是賊星該敗。

▲檢警發現，這個集團極其狡猾，專門在人跡罕至的偏遠山區尋找偷倒地點。（圖／高市警局提供）

高市府11月起陸續在燕巢區、田寮區山坡地發現遭大規模傾倒廢棄物情事，嚴重破壞環境生態。市長陳其邁獲悉後高度重視，第一時間指示環保局、警察局及區公所等單位全力徹查，務必揪出破壞市容與生態的不法份子。

高市警局隨即由刑警大隊、岡山及湖內分局，聯合警政署保安警察第七總隊成立專案小組，報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦，在最短時間內動員近百名警力，會同環保局與區公所深入山區勘查，並立即啟動鷹眼小組調閱分析上百支監視器影像。就是因為偵辦行動迅速展開，經縝密比對，成功掌握該不法集團利用深夜時段，選擇偏僻無監視器山坡地偷偷傾倒廢棄物的犯案模式，原以為可以企圖規避查緝，不料還是被警方一網打盡。

專案小組透露，警方掌握關鍵線索後，於48小時內快速鎖定多部涉案大貨車，並持續向外延伸追查，警力更跨縣市遠赴臺中、臺南及高市多處地點蒐證緝捕。警方以「分秒必爭」的態度強勢出擊，於短短 3天內迅速查獲11名犯嫌，並查扣相關環保車7部、大貨車1部、自小客車1部。其中李姓父子及施姓、蘇姓等4名主嫌，經檢察官複訊後，已向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准；其餘共犯則分別以新臺幣20至100萬元不等金額交保候傳。全案仍持續向上、向外追查其他涉案共犯，絕不寬貸。

高市府強調，違法傾倒廢棄物嚴重危害環境，市府與警察機關將持續加強查緝，對破壞生態的不法行為採零容忍態度，全力守護市民生活品質與本市自然環境。

