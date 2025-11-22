偷倒廢棄物集團 高市警局48小時內迅速偵破
[NOWnews今日新聞] 針對不法集團鎖定高雄市偏遠山區惡意偷倒垃圾廢棄物，檢警接獲高市府主動通報後立即展開偵辦，於短短2天內迅速逮捕11名涉案嫌犯，瓦解持續犯案中的偷倒垃圾集團。檢警發現，這個集團極其狡猾，專門在人跡罕至的偏遠山區尋找偷倒地點，以為沒有監視器可以追查，但魔高一尺道高一丈，高市警方掌握時效成立專案小組，在短時間內調閱上百支周邊地區的監視影像，過濾可疑車輛，一干嫌犯沒料到警方動作神速破獲該偷倒集團，可說是賊星該敗。
高市府11月起陸續在燕巢區、田寮區山坡地發現遭大規模傾倒廢棄物情事，嚴重破壞環境生態。市長陳其邁獲悉後高度重視，第一時間指示環保局、警察局及區公所等單位全力徹查，務必揪出破壞市容與生態的不法份子。
高市警局隨即由刑警大隊、岡山及湖內分局，聯合警政署保安警察第七總隊成立專案小組，報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦，在最短時間內動員近百名警力，會同環保局與區公所深入山區勘查，並立即啟動鷹眼小組調閱分析上百支監視器影像。就是因為偵辦行動迅速展開，經縝密比對，成功掌握該不法集團利用深夜時段，選擇偏僻無監視器山坡地偷偷傾倒廢棄物的犯案模式，原以為可以企圖規避查緝，不料還是被警方一網打盡。
專案小組透露，警方掌握關鍵線索後，於48小時內快速鎖定多部涉案大貨車，並持續向外延伸追查，警力更跨縣市遠赴臺中、臺南及高市多處地點蒐證緝捕。警方以「分秒必爭」的態度強勢出擊，於短短 3天內迅速查獲11名犯嫌，並查扣相關環保車7部、大貨車1部、自小客車1部。其中李姓父子及施姓、蘇姓等4名主嫌，經檢察官複訊後，已向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准；其餘共犯則分別以新臺幣20至100萬元不等金額交保候傳。全案仍持續向上、向外追查其他涉案共犯，絕不寬貸。
高市府強調，違法傾倒廢棄物嚴重危害環境，市府與警察機關將持續加強查緝，對破壞生態的不法行為採零容忍態度，全力守護市民生活品質與本市自然環境。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
金馬賓館當代美術館展「吟遊時空」霍剛、權純益
觀光工廠馬拉松 黃偉哲：運動與觀光並行城市更健康
諷陳菁徽三條線邏輯 黃文益：市府主動查辦不法不容抹黑
其他人也在看
富邦集團運動家庭日！6000名員工及家人同樂
[NOWnews今日新聞]富邦集團今（22）日於輔仁大學運動場舉辦「2025富邦集團運動家庭日」，以「勇續e世代減碳悍未來」為主題，集結各公司組成8大區隊精彩競賽，吸引近6千位富邦員工和家人齊聚一堂，...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
瑞銀：2026年黃金需求增 調高年中目標價至4500美元
（中央社記者呂晏慈台北21日電）瑞銀今天指出，受美國聯準會（Fed）降息預期、地緣政治不確定性等因素影響，預測2026年黃金需求將上升，因此維持黃金「具吸引力」評級，並上調2026年中目標價至每盎司4500美元。中央社 ・ 1 天前
南台灣生物技術展登場 產官學跨域交流展出
[NOWnews今日新聞]2025南台灣生物技術展今日起一連四天在台南會展中心登場，集結有農業科技主題館、國科會館、生物技術開發中心，以及南部科學園區與陽明交通、成功等多所大學，產官學跨領域展出生技保...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
高雄輕軌彩繪列車成「移動美術館」 「童畫號」即日起上路
即時中心／綜合報導「還我特色公園行動聯盟」（特公盟）今（22）日下午攜手高雄捷運局，在輕軌C23龍華國小站，推出全台首創「由兒少彩繪、並由兒童命名」的輕軌列車，這列「孩子的移動美術館」命名為「童畫號」，即日起於輕軌全線行駛1個月。民視 ・ 17 小時前
民航局開鍘華信航空！處6萬罰鍰+維修員停職
[NOWnews今日新聞]華信航空一架AE301高雄飛往金門航班，今（2025）年5月16日上午起飛後，因在飛行過程中「引擎整流罩」掀起，緊急折返，經交通部民航局調查，主因維修人員執行發動機檢查作業時...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
信義嘉品跨社區參訪 啟動友善社區生活
[NOWnews今日新聞]在一棟建築成為家之前，社區生活的輪廓就已經開始形成。信義開發以「營造友善社區環境」為核心，持續協助住戶在交屋前交流。10月26日，由嘉品社區發起、信義開發協辦的十月鄰居見面會...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
瑞銀CIO再上調2026黃金目標價 AI新創驅動市場尋求「逃逸速度」
【記者呂承哲／台北報導】瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）發布《2026年投資前景（Year Ahead 2026）》報告，以「逃逸速度（escape velocity）」作為核心提問：全球市場能否在 AI 創新、政策寬鬆與資本支出加速的帶動下，突破債務、人口結構與去全球化等結構性壓力？2025 年市場在科技驅動、政治動盪與驚奇輪動下強勢演出，接下來一年將成為檢驗全球市場是否具備新時代增長動能的關鍵時點。壹蘋新聞網 ・ 22 小時前
最新／李有財父子「搞出百噸垃圾山」！橋頭檢認「嫌疑重大」聲押禁見獲准
即時中心／黃于庭報導環保犯罪連環爆！高雄田寮、燕巢近日近日傳出遭不肖人士濫倒廢棄物，現場「垃圾山」堆積數層樓高，經環保局破袋檢查，發現垃圾產源來自台南，研判2地為同犯罪集團所為。橋頭地檢署指揮搜索，並拘提多人到案說明，更挖出4連霸里長李有財及其兒李子森為幕後主嫌，訊後聲押2人及另名施姓被告，地院均裁准羈押禁見。民視 ・ 18 小時前
竹縣警威力路檢嚴打毒駕 竊嫌藏毒遭逮 唾液快篩揪出毒駕
為有效打擊毒駕，警政署律定實施毒品唾液快篩試劑檢測及拒測處置程序，於十一月二十日正式公告施行，新竹縣警察局長林建隆宣示執法決心，於二十一、二十二日連續二日執行防制毒駕、酒駕及飆車三合一專案威力掃蕩勤務，在縣內重要路口擴大執行路檢，共設置七處路檢組與三十二處守望組，動員一百三十四名警力展開高強度攔查，針對形跡可疑、行駛不穩、精神恍惚或駕駛行為異常有施用毒品徵候者，啟動「毒品唾液快篩試劑」檢測，如快篩結果呈陽性反應，將依「道路交通管理處罰條例」開單舉發，並當場移置保管車輛，以達「人車分離」，展現「毒駕零容忍」的執法決心，該試劑未來將全面運用於路檢及取締危險駕駛勤務中，強化查緝毒駕的即時性與準確性。過去判定駕駛人有無施用毒品後駕車，須以尿液或血液採驗，未能如酒測器即時檢測，即早 ...台灣新生報 ・ 19 小時前
猝逝馬來西亞滿月！謝侑芯今午回家了 家屬護送骨灰返台
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台灣網紅「護理系女神」謝侑芯10月底在馬來西亞猝逝，經家屬與律師處理相關程序後，其骨灰於今（22）日正式運回台灣。律師...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
瑞銀上調2026年黃金預測價！4大關鍵因素曝
[NOWnews今日新聞]瑞銀財富管理投資總監辦公室(CIO)認為，受到美聯儲預期降息、實際收益率下降、持續的地緣政治不確定性，以及美國國內政策環境變化，尤其是即將到來的中期選舉及日益加劇的財政風險等...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
獨家》「用環保杯為何沒扣5元？」 店員哭訴遭客恐嚇
屏東潮州一名周先生到萊爾富去拿咖啡，因為優惠過期店員要他補21元，周先生說有自備環保杯可以扣5元，店員說因為優惠過了不能扣環保杯，讓周先生不滿和對方爭論，周先生後來被店員控告恐嚇和公然侮辱，讓他很錯愕，而環保局則說自備環保杯沒有扣５元，最高可開罰６千元。 #咖啡#環保杯#控告東森新聞影音 ・ 14 小時前
俄國防部稱已控制烏東多個村莊 烏克蘭方否認
（中央社莫斯科22日綜合外電報導）俄羅斯國防部今天表示，已經控制烏克蘭東部村莊的一連串前線據點，包括頓內茨克州的4個村莊，不過烏克蘭方面拒絕承認此事。中央社 ・ 1 天前
快關窗！台南25萬公噸廢棄物狂燒 恐再燒1週
快關窗！台南25萬公噸廢棄物狂燒 恐再燒1週EBC東森新聞 ・ 1 天前
古代女子斷髮意味什麼？為啥不能輕易斷髮？難怪宮鬥劇會這樣演
在古代文化中，「古代女子斷髮意味什麼、為什麼不能輕易斷髮」始終是備受關注的敏感議題。因為在傳統觀念裡，頭髮不僅是外貌的一部分，更象徵身份、孝道與情感；一句「身體髮膚，受之父母」，讓剪髮這件小事，往往牽動整個家族的情緒與倫理。對現代人而言，髮型或許只是時尚選擇，但在古代，女子斷髮往往是一種極端行為，象徵著決裂、哀痛，或是人生再也回不去的轉折。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台中醉男襲警！返爭執現場持玻璃杯砸警濺血 酒醒後不停道歉
台中市西區今（22）日凌晨爆發一起酒後失控攻擊警察事件，33歲梁姓男子酒醉鬧事，竟在警方處理現場時折返突襲，持玻璃杯朝值勤員警猛砸，造成蘇姓警員左臂遭碎裂玻璃劃破濺血，警方當場壓制梁男，梁男清晨酒醒後不停道歉，仍依妨害公務與傷害罪嫌移送台中地檢署偵辦。自由時報 ・ 1 天前
「阿嬤我們來玩遊戲」！ 捷警靠童心對話喚醒婦人記憶
一名7旬婦人在捷運府中站走失，獨自在大廳徘徊，台北捷運警察隊獲報趕赴現場，但對方僅能表達自己的名字，無法提供其他身分資訊，捷警靈機一動，以玩遊戲的方式卸下婦人心防，成功引導婦人回想起電話號碼，順利聯繫上家屬，協助返家。台北捷運警察隊第四分隊員警潘品臣、洪振泰擔服巡邏勤務時，接獲通報捷運府中站有婦人迷自由時報 ・ 1 天前
招公車竟藏神祕暗號？一次來三台車「這樣比」老司機秒懂搭哪輛
台灣地狹人稠，車流密度高，尤其是到了上下班巔峰時刻，水洩不通的馬路上，一次來三、四台公車也並非稀奇事，但許多民眾遇到時都驚慌失措，不知道該怎麼攔車，只能往要搭的公車死命奔跑，就怕錯過還要等10幾分鐘。對此有司機透露，其實乘客只要比出幾個手勢，他們就會知道是要上哪台車。中時新聞網 ・ 12 小時前
賴清德：經濟是國家最重要基礎 股市屢創新高、國民人均所得贏過日韓
賴清德總統前往彰化視察時，再強調經濟是國家最重要的基礎，政府將用最嚴謹的態度推動經濟發展，包括今 (2025) 年第 3 季經濟成長率維持在 7.6%，股市最高也曾突破 2 萬 8 千點，國際看好台灣經濟發展，人均國民所得，也已超越日韓。鉅亨網 ・ 1 天前
「星動盃」明星匹克球公益賽 侯友宜與眾星攜手為花蓮災區送暖
【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】第一屆「星動盃」明星匹克球公益賽今（22）日於板橋國民運動中心盛大登場，互傳媒 ・ 14 小時前