《偷偷藏不住》男星遭強吻！「粉絲衝台上」荒唐畫面全曝光

中國男星馬伯騫以歌手身分出道後，也在戲劇上有亮眼表現，曾出演陸劇《偷偷藏不住》中趙露思哥哥桑延一角知名度大漲，卻沒想到昨（29日）在演出時候，卻遭到一名狂粉在台上強吻，荒謬畫面被粉絲全拍下。

昨日馬伯騫在舞台上演出時，突然有一名狂粉從左側樓梯走上台，接著就走到馬伯騫前面捧住臉試圖親嘴，所幸本身有身高差，加上他反應過來後退，才沒有被強吻，工作人員也立刻將該名狂粉帶離。

而就粉絲在網上所述，當下馬伯騫雖然嚇到，但隨後也是傻眼笑出來，對於狂粉上台強吻事件也在微博掀起討論，經紀公司表明已經報警，未來也將加強現場安全措施，

事情發生時候，馬伯騫還在演出，因此許多台下粉絲都拍到了令人傻眼的這一幕，影片在網上發酵後，網友也傻眼表示：「從容到以為是工作人員」、「也太傻眼，犯罪還那麼冷靜」、「動作熟練到以為真是他女朋友。」

