「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

影版「偷偷藏不住」由朱珞寧、周皓崎兩位青春面孔擔綱。(取材自微博)

改編自晉江文學現象級同名小說「偷偷藏不住」的電影，近日官宣定檔2026年暑期。網友最關心的還是，趙露思和陳哲遠飾演的桑稚、段嘉許由誰扮演？據悉，影版大膽啟用全新人陣容，由朱珞寧、周皓崎兩位青春面孔擔綱。

揚子晚報報導，影版「偷偷藏不住」由新生代導演張裕笛執導，編劇趙越、蔣幼幼執筆改編，三位女性主創將以女性視角下對暗戀故事的切身感知，為觀眾帶來一場既真實又細膩的銀幕暗戀之旅。

電影大膽啟用全新人陣容，朱珞寧飾演桑稚，圓臉造型被部分觀眾認為貼合原著「嬰兒肥」特質；周皓崎飾演段嘉許，清冷氣質亦成為討論焦點。影版聚焦桑稚高中時期對段嘉許的暗戀，但優化人設，例如桑稚將以高中生身分直接登場。

廣告 廣告

但對於選角，網友褒貶不一。有人認可新人「未經雕琢的青春感」，但也有人不買單，質疑新人比不上劇版趙露思、陳哲遠的觀眾緣，直言「選角普通到無記憶點」，還有人認為周皓崎的「清冷」氣質，恐難駕馭段嘉許「溫柔腹黑」的多面性格。

「偷偷藏不住」講述桑稚和哥哥的好友段嘉許之間的愛情故事。 桑稚在國中時認識大5歲的段嘉許，在相處過程中漸漸喜歡上他，但隨著段嘉許大學畢業，兩人關係變得疏遠，直到桑稚考上大學，兩人再次相遇，才真正發展出一段浪漫的愛情故事。

更多世界日報報導

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大