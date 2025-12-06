偷光你隱私1》不只小紅書 中國APP全球最野蠻

〔記者高嘉和／台北報導〕中國APP(行動應用程式)小紅書，近來因15項涉及個資與系統權限的指標「全數違規」、且長期「不理不睬」，遭到我國主管機關發布「網際網路停止解析及限制接取命令」，暫定為期一年，引發藍白政客群起瞎扯是「網路白色恐怖」。但不只小紅書，TikTok/抖音、微信、Temu，甚至瑞幸咖啡，近年來陸續被各國資安單位認定「野蠻」索取用戶各項「隱私權限」，若中國政府以「國家安全」為由，中企只能乖乖交出用戶數據。

根據數發部日前公布的5款中國APP資安違規樣態排行，小紅書高居第一名、15項全數違規，微博、抖音並列第二、都是13項，微信有10項，百度雲盤有9項。

蒐集剪貼簿 信用卡密碼全都露

數發部官員解釋，小紅書全數違規項目包括「蒐集個資」，即蒐集位置、蒐集通訊錄、蒐集剪貼簿(可能竊取您剛複製的內容，如信用卡號或密碼)、蒐集截圖、讀取裝置上儲存空間(存取手機內的照片、文件等檔案)；「逾越使用權限」包括過度填寫個資(要求用戶提供非必要的個人資料)、過度要求權限(索取與APP功能無關的手機權限)、強迫同意不合理隱私條款。

「數據回傳與分享」包括未啟動時上傳非必要個資(即使沒在使用APP，也可能在後台傳輸資料)、逕向第三方SDK共享個資(將您的資料直接分享給第三方的軟體開發套件業者)、封包導向中國境內伺服器；「擷取系統資訊」包括蒐集程式清單(讀取手機裡還安裝了哪些其他APP，可用於分析使用習慣)、蒐集設備參數；「掌握生物特徵」包括蒐集臉部資訊，外洩後恐遭偽造身分(Deepfake)或用於詐騙。

小紅書到你家 交出隱私鑰匙

官員形容，就像是有位客人來家作客，你不但要把鑰匙(權限)交給他，還允許他在你睡覺時(未啟動時)翻閱你的日記(剪貼簿與截圖)、抄寫你的通訊錄、查看你家裡還裝了什麼鎖(程式清單)，甚至將你家人的照片(臉部資訊)寄到他家裡存檔，當他的房東索取資料時，他還會乖乖交出來。

官員直言，且不只小紅書這樣「野蠻」偷取隱私，幾乎所有中國APP都這樣做，以近來傳言將來台開店的中國瑞幸咖啡為例，在當地只接受APP支付，而瑞幸APP從手機號碼、用戶名、頭像、性別、生日等，還有位置及設備資訊等數據，無一不要求使用者得上繳，還會追蹤您在手機其他APP或網站等軌跡。

隱私換便利？台灣人接受嗎？

官員說，幾年前，中國最主要搜索引擎百度董事長李彥宏就公開說，「中國人願意用隱私換便利」，但我們是台灣人！只是喝杯咖啡、隱私得全都露，台灣人願意接受嗎？

