偷光你隱私2》不願手機螢幕被綁架 中國人裝成台灣人
〔記者高嘉和／台北報導〕〔記者高嘉和/綜合報導〕近年來，中國不少科技網紅如「極客灣」、「小白測評」等，都曾針對中國品牌手機的垃圾廣告轟炸進行實測，結果都是「一台中國手機就是一台廣告播放器」、「您買了手機但螢幕不是您的」；網路討論區甚至教民眾怎麼避雷，最簡單方式就是將語言設定從簡體中文改為繁體中文，就會被判別是「海外用戶」，因收不到廣告費、就不會頻繁廣告轟炸，因為「中國人只欺負中國人」、「不想被收割就裝台灣人」。
手抖動一下 廣告直接跳轉
這些科技網紅實測發現，中國品牌手機為了彌補硬體利潤越來越薄，就將腦筋動到手機廣告，最令用戶崩潰的是「搖一搖」跳轉，就是打開一個App出現「開屏廣告」(Splash Ad)後，手機即啟動傳感器，只手抖動一下或走路晃一下，就會判定「點擊」廣告，直接強制跳轉到淘寶、京東或拼多多等購物軟體。
廣告轟炸不僅存在於第三方App，還埋在手機作業系統，例如查天氣時背景是借貸或保險廣告等；看個行事曆，螢幕到處塞滿促銷活動提醒；若安裝新App，系統會彈出檢查畫面，夾帶推薦一推其他App廣告。
還有關不掉的「偽裝按鈕」，例如虛假「X」號，結果不是關閉、而是跳轉下載，而真正關閉按鈕小到幾乎點不到，稍微點偏一點就進入廣告頁面。這些科技網紅實測發現，只要打開手機點個APP、打開想看的內容，至少要過五關斬六將、面對超過50個各類型廣告轟炸。
更令人不安的是隱私權限濫用，為了推播精準廣告，許多App會讀取用戶的剪貼簿、截圖、甚至錄音權限。
開車強制彈窗 影響行車安全
就算在影音串流平台花錢買VIP會員，仍需忍受各類「會員專屬設計廣告」、暫停廣告及浮動廣告，用戶體驗感極差；更有新能源車品牌在行駛啟動時強制彈窗廣告，不僅遮擋導航、甚至影響行車安全。
當你將語言改為繁中，算法會判定誤判為「海外華人」，這類人群通常不使用拼多多或特定的借貸軟體，因轉化率低，算法會減少對這類用戶的投放；但對於微信、抖音、微博、小紅書這些第三方App內部的廣告，效果依然有限，逼著用戶要花費很長時間，透過ADB工具(Android Debug Bridge)來強制刪除系統廣告組件，才能奪回自己的手機螢幕。
