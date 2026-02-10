偷出國怕被男友發現！她異想天開塗改護照出境章 返台當場送辦

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

高雄一名女子去年出國旅遊後，因擔心行蹤被男友發現，竟異想天開在護照上動手腳，用原子筆塗抹出境章痕跡。去年11月她搭乘郵輪返國時，移民署人員察覺護照異狀，當場依法送辦，最終遭檢方處分緩起訴，須向公庫支付1萬元。



檢方調查，該名女子去年11月底搭乘巴哈馬籍郵輪「探索星號」，自菲律賓返回高雄準備入境時，移民署查驗護照發現其中兩處出入境查驗章疑似遭人以原子筆塗改，痕跡明顯不自然，隨即進一步詢問。

女子隨後坦承是自己動手塗改護照章戳，移民署當場依涉嫌偽造公文書罪將她移送法辦。她向檢方供稱，因未告知男友就自行出國，擔心對方查看護照起疑，才會試圖掩蓋出入境紀錄。

雄檢偵辦後認為，女子坦承犯行、態度尚可，且無前科，屬一時失慮，考量再犯可能性不高，決定予以緩起訴處分，但須支付1萬元予公庫，以示警惕。

