偷出招圍剿高市早苗！日媒爆中共「急召多國大使」：逼各國表態選邊站

國際中心／黃韻璇報導

日本首相高市早苗近日表示，若台海爆發軍事衝突、動用軍艦等武力行動，可能構成日本的「存亡危機事態」，此言論引發中國強烈反彈。26日高市早苗再喊「日本沒立場認定台灣法律地位」。（圖／翻攝自高市早苗Instagram）

日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開。日媒17日就透露，近來中國外交部積極召見多位東南亞國家駐北京大使，要求他們表達對日本的批評，並表態支持中國的立場

日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」稱台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，此番言論引發中國跳腳。12月3日高市早苗在參議院全體會議上表示，1972年的《日中聯合聲明》中，記載到中國聲稱台灣是「中國領土不可分的一部分」，日本政府立場是理解與尊重「不會有任何改變」。

日媒爆中國外交部「急召多國大使」逼各國表態選邊站。（圖／資料照）

然而中國外交部對此卻還不滿意，控高市早苗「敷衍、搪塞」，強調中方絕不接受。現在據《日本電視台新聞網》（NNN）報導，中國私下小動作不斷，據多位外交消息人士稱，中國外交部自11月以來，先後召見了包括新加坡、菲律賓在內的多位東協國家駐北京大使，針對高市早苗「台灣有事」的言論表達批評，並要求他們支持中國的立場。

日媒透露，除了新加坡、菲律賓等東協國家，在法國、德國等國大使與中國外交部會面，為各自領導人或內閣部長訪問中國做準備時，也曾收到類似的要求。此外，各國大使在與中共相關官員會面時，都收到類似請求。一名消息人士直言，這是一場「國際宣傳戰，迫使每個國家都採取行動支持其中一方」。

