偷到媽祖頭上！南方澳「珊瑚媽」飾品遭竊 警12小時順利逮人

宜蘭南方澳進安宮的「寶石珊瑚媽祖」神像，被譽為全台唯一且是全球獨一無二的藝術品，然而昨（5）日凌晨竟有竊賊闖入，只花45分鐘就把兩尊媽祖身上十幾條飾品全偷光，其中還包含單價高達2百萬的珊瑚項鍊，廟方粗估損失超過2千萬！所幸警方歷經12小時迅速破案，分別在台北和台中逮到2名竊賊，失竊珠寶也順利全數取回，全案將依刑法加重竊盜罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

據了解，主嫌原本從事黃金外匯失敗，然而因缺錢花用鋌而走險。在昨日凌晨時分從南方澳進安宮後殿的氣窗闖入，只花45分鐘就把兩尊媽祖身上十幾條飾品全偷光，其中還包含單價高達2百萬的珊瑚項鍊，廟方粗估損失超過2千萬！

檢警獲報積極擴大偵辦，經過濾比對監視器鎖定涉案車輛，並分析掌握2名陳姓犯嫌身分，分別在台北市及台中市拘提到案，並起獲失竊之贓物，全案將依刑法加重竊盜罪嫌移送宜蘭地方檢察署偵辦。

檢警獲報積極擴大偵辦，經過濾比對監視器鎖定涉案車輛，並分析掌握2名陳姓犯嫌身分，分別在台北市及台中市拘提到案。（圖／民視新聞翻攝）

據了解，2名陳姓犯嫌是朋友關係，主嫌35歲宜蘭蘇澳人、把風者是27歲台中人；兩人犯案後共乘一部租車，主嫌先載把風者回台中後，再返回台北市女友租屋處躲藏。警方上門時主嫌十分驚恐、也嚇了一大跳，當下對犯行坦承不諱；警方在租屋處樓梯間夾層找到藏匿的贓物，經向廟方確認，失竊珠寶全數追回，全案將依刑法加重竊盜罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

警方在租屋處樓梯間夾層找到藏匿的贓物，經向廟方確認，失竊珠寶全數追回。（圖／民視新聞翻攝）





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

