偷吃又裝沒事？法鬥犬嘴角沾滿食物「裝無辜」讓主人哭笑不得

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

最近一名飼主分享自家狗狗的搞笑行為引發網上熱議，一隻名叫「 Daniel 」的狗狗在偷吃千層麵時被當場抓包，露出一臉心虛的模樣，眼神不斷閃躲，似乎想裝作不關自己的事情，但偏偏牠的嘴角留下了明顯的犯罪痕跡，讓網友們看完紛紛笑翻。

該名飼主表示，自家養的這隻法鬥犬「 Daniel 」是出了名的貪吃狗，從小就對食物特別執著，只要聞到香味就會提高警覺，事發當天，飼主將剛準備好的千層麵暫時放在瓦斯爐上，原本只是短暫離開廚房，沒想到這段空檔立刻被「 Daniel 」精準把握，悄悄展開行動，試圖在主人回來前解決眼前的美食。

「 Daniel 」是出了名的貪吃狗，從小就對食物特別執著

(示意圖/Unsplash)

當主人重新走進廚房時，看到眼前的景象瞬間傻眼，只見「 Daniel 」已經成功將千層麵「 消滅」，牠的臉上沾滿著明顯的白色醬料，證據清楚到無法狡辯，卻仍然表現出若無其事的樣子，眼神左顧右盼，就是不敢直視主人。

飼主見狀當場忍不住笑出來，笑稱「就算想幫愛犬辯護，也真的辦不到」，故事曝光後迅速在網路上瘋傳，不少人調侃「可能是千層麵自己跑進Daniel的嘴裡」、「最經典的犯罪後忘記銷毀證據」、「眼神可以騙人，但臉不會」。