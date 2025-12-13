偷吃外送踢鐵板！女學生吃到「屎味螺獅粉」 崩潰報警還想求償

中國一名女學生京城偷吃別人的外送，這回她踢到鐵板，吃到加料的食物。（翻攝自微博）

中國新疆烏魯木齊一所高校近日爆出離譜校園事件，一名女大生長期偷吃他人外送，遭失主設局「反制」，未料女子誤食後不但未自省，反而先行報警、要求賠償醫療與精神損失，事件在校園社群全面炸鍋，最終出現大逆轉。

外送屢遭偷吃 同學忍無可忍設局反擊

根據中國《網易新聞》報導，多名學生在校園群組與「校園牆」的爆料，該名女大生被指多次偷拿他人外送，包含奶茶、水果與餐點，讓苦主不堪其擾，才決定出手反制。

失主指出，這次刻意點選氣味濃烈的螺螄粉，並請店家不要密封外送袋，之後自行重新包裝，作為「防偷實驗」。

誤食後先報警？還要求賠償醫療與心理費

女學生吃到加料外送後，還匿名投稿，控訴對方人心險惡。（翻攝自微博）

事件引爆點在於，該名女大生偷吃外送後，於群組中表示餐點遭「下穢物」，自稱身心受創，已報警處理，並要求對方賠償醫療費與精神損失費，引發同學錯愕。

她隨後匿名向校園牆投稿，撰寫長文控訴對方「人心險惡」，並抱怨用餐時遭室友露出厭惡表情，讓她感到二度傷害。

校園牆提醒「有錯在先」 反遭嗆聲

校園牆在收到投稿後，公開提醒女方「偷拿外送本身即不妥」，未料此舉反而激怒當事人，直接回嗆「偷你的了？」態度引發更多不滿，也讓事件持續延燒。

失主現身說法 揭完整反制過程

隨著輿論發酵，外送原失主也出面說明，表示自己早已多次成為受害者，這次外送是「專門給小偷的驚喜」。他坦言，為了防堵再犯，特意在餐點中加入強烈氣味食材，行為雖偏激，但出於長期困擾下的反擊心理。

網友一面倒不挺 女大生最終道歉

事件真相曝光後，輿論風向迅速翻轉，多數網友直言「偷外送本來就站不住腳」，也有人諷刺，原本沒人知道她是小偷，如今卻「全校皆知」。

最新消息指出，該名女大生事後已出面道歉，校方也介入了解相關經過，是否涉及校規或法律責任，仍有待後續釐清。

