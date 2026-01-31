偷吃富婆還不夠！逃兵男星遭爆違法拿藥「關鍵錄音」流出

娛樂中心／吳宜庭報導



南韓知名饒舌歌手兼音樂製作人MC夢（MC몽）過去曾因逃兵爭議淡出演藝圈，近年轉型為經紀公司老闆，卻再度捲入多起負面風波。除了先前被指涉及不當挖角EXO成員，以及與已婚娛樂公司女社長車佳媛爆出婚外情，兩人交往期間關係相當火熱，不僅互動親暱，還自曝一週發生兩次性關係，並牽涉大筆金錢與奢華禮物往來，近日又被韓國媒體踢爆疑似違規取得處方藥物，引發外界關注。









才被抓包偷吃富婆！逃兵男星遭「經紀人背刺」爆違法拿藥...「關鍵錄音」流出

曾任MC夢經紀人10年的朴某在通話中坦言，是以自己名義領取處方藥後全數轉交給MC夢，並非單純代領。（圖／翻攝自Ｘ）

韓媒《E-Daily》報導指出，曾任MC夢經紀人長達10年的朴某，於今年6月10日與前東家One Hundred的另一名經紀人趙某通話時提到，自己並非單純代領藥物，而是「我不是代領處方，是我拿到藥之後就全部給他了，用我的名義」，並表示藥物是應MC夢要求轉交。相關錄音檔也提及「權某應該比我更清楚」，疑似暗示還有其他人涉入代領處方藥物。權某曾與MC夢一同擔任Big Planet Made娛樂董事，目前已離開娛樂圈。





才被抓包偷吃富婆！逃兵男星遭「經紀人背刺」爆違法拿藥...「關鍵錄音」流出

MC夢否認違規取藥並稱錄音造假，但在追問下又改口坦承，因長期失眠曾「可能」向朴某拿過1、2顆剩餘藥物。（圖／翻攝自Ｘ）

對此，MC夢向《E-Daily》否認指控，強調錄音檔為造假，並表示自己一直以本人名義親自就醫、領藥，從未透過朴某取得藥物。不過在媒體追問後，他又改口稱「我其實也不確定，可能真的有拿過1、2顆吧。因為無法入睡真的太痛苦，可能拿過朴某手中剩下的藥過」，理由是長期失眠相當痛苦。據了解，兩人就診於首爾江南清潭洞同一間醫院，皆被開立需處方的安眠藥唑吡坦（Zolpidem）。然而，韓國《醫療法》明文規定，僅在特定情況下才允許他人代領處方藥，且須符合嚴格條件，MC夢的說法恐已涉及違法疑慮。









