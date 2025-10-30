偷吃粿粿形象翻車！王子「上海音樂會」急宣布取消 主辦方聲明道歉

娛樂中心／綜合報導

王子遭控介入粿粿婚姻。（圖／翻攝自臉書）

粿粿2022年和模特兒范姜彥豐結婚，豈料今年開始爆出婚變，沒想到范姜彥豐控訴粿粿婚內出軌王子，王子也發聲道歉。而網友也發現王子馬上將在中國有活動，11月16日將在上海的交通銀行前灘31演藝中心舉辦音樂會，王子更強調「不見不散」，引發大陸網友怒喊：「退票！」，如今主辦單位也宣布緊急取消，並開放退票。

主辦單位宣布王子上海音樂會取消。（圖／翻攝自微博）

主辦單位貼公告表示：「感謝大家對本次音樂會的支持與關注，我們遺憾地告知大家原定於2025年11月6日在交通銀行前舉辦的王子邱勝翊音樂會上海站演出取消，所有已購票的觀眾可透過原購買渠道處理已購訂單申請退票，對於此次演出取消給大家造成的不便，我們再次深表遺憾跟歉意，在此由衷感謝各位觀眾的支持與了解。」

而原定王子周末要出席一日店長，稍早也傳因粿粿風波臨陣喊卡，對此廠商事後回應：「一日店長活動前兩週已經因為檔期先行取消，感謝大家關心，謝謝。」而王子昨也針對粿粿事件發出聲明：「我不是破壞家庭關係的人，這也不是一段長久隱瞞的情感，更不存在任何不當企圖或預謀，在得知女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤沒有藉口」

