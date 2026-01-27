偷吃粿粿被抓包！王子神隱3個月低調現身尾牙 范姜彥豐怒了：還要臉嗎？

王子低調現身公司尾牙，范姜彥豐看到後嗆說「？還要臉嗎」。（翻攝粿粿IG）

女星粿粿出軌藝人王子（邱勝翊），後續2人暫時淡出演藝圈，不過王子因公司尾牙畫面，意外被拍到，范姜彥豐得知後留下一句話開嗆了。

王子遭點名介入婚姻，形象崩壞，連帶影響代言，去年11月初他道歉強調「知道犯錯就要付出代價，所有的責難我不會逃避，也會與粿粿共同誠實⾯對並積極解決。」，之後他就未公開露面過，行蹤成謎。

王子近況意外曝光 范姜彥豐不忍了

歌手金泰佑昨（26日）分享參加經紀公司尾牙畫面，現場大咖齊聚，鏡頭意外捕捉到王子同樣有參與。只見他穿著白色連帽上衣，搭配黑色外套，髮型上則沒有太大變動。

王子現場看來似乎相當低調，但意外被發現後引發討論，而范姜彥豐稍早看到媒體報導後，在社群平台Threads烙下一句「？還要臉嗎」。

范姜彥豐嗆藝人王子「？還要臉嗎」。（翻攝范姜彥豐Threads）

網急勸：范姜你冷靜點

不少網友趕緊勸說「我知道你很受傷但人家去自己公司尾牙還要你同意？就事論事不行？」「范姜你冷靜點，就事論事就好，這個跟那件事沒關係」，有人則抱持看好戲心態，「至少他這次是光明正大的吃，不是偷吃了」「留友看 粗暴但很爽的言論」。

