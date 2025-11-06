偷吃粿粿！王子2年前「感情觀片段」曝光：我臉皮比較薄
模特兒范姜彥豐結婚3年，日前自爆啦啦隊妻子粿粿（江瑋琳）與棒棒堂王子（邱勝翊）不倫戀，消息曝光後引發軒然大波；王子2年前在節目上分享感情觀的片段，如今也隨著這起婚外情被挖出來重新檢視與討論。
王子2023年曾在節目上分享「想毀掉的黑歷史」故事，他說自己平時是比較謹慎的人，但在高中二年級那年，有一天在等車時他把同學手中的情書搶過來朗誦，唸到一半才發現「認錯人」對方根本不是他的同學，當場狠瞪他，王子嚇到急忙道歉跑走。
主持人Melody追問：「有沒有拿情書跟女孩子告白過，然後被拒絕」的經歷，王子回說：「我比較被動、我的臉皮比較薄！彼此有好感的時候才開始寫（情書）」，在不確定對方心意之前不會輕易寫情書告白，但他如今與粿粿爆發婚外情，顯然不太謹慎。
【更多東森娛樂報導】
●范姜彥豐控粿粿、王子婚內出軌！好友鬼鬼、姚元浩現身回應
●粿粿家人不忍開轟了！她曝范姜彥豐「軟爛行徑」：恭喜解脫
●粿粿、王子同居三個多月 囂張挑釁吃定范姜一點
其他人也在看
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 12 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
YouTuber黃小愛交男友了！ 脫離33年母胎單身瘋狂放閃：會不會太高調？
YouTuber黃小愛常為跨性別議題發聲，她也從肉肉女，靠著中醫調理跟飲食控制，減肥超過30公斤，甚至進行胸部整形，讓她的外型越來越有女人味，33歲的她終於在上個月宣布正式脫離母胎單身，開心貼出跟圈外男友的親密合照，寫著「我交男友了」。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前
王子再道歉了！5度「對不起范姜粿粿」 再提為父還債求「分期付款」
藝人范姜彥豐揭露妻子粿粿與邱勝翊婚內出軌風波延燒！邱勝翊4日晚間再發聲明道歉，更公開過去為父償債證明，表明目前財務無法一次支付傳聞的1600萬和解金。此外，邱勝翊表示將與粿粿「共同誠實面對」，引發外界對兩人關係的諸多揣測。TVBS新聞網 ・ 1 天前
黃明志躲2天投案！雪碧深夜再發聲 曝謝侑芯生前最後對話：起雞皮疙瘩
台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，大馬警方4日通緝命案中的關鍵人物黃明志。黃明志失聯2天後，今（5）日凌晨現身警局投案。謝侑芯摯友雪碧4日深夜再發聲自清，強調與黃明志只是普通朋友，也曝光謝侑芯生前與她的最後對話。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到
娛樂中心／綜合報導台灣流行天后蔡依林近期才推出睽違已久新專輯《Pleasure》，宣傳行程滿檔、期間更有廠商邀約出席活動，日前飛往上海參加珠寶品牌公開活動，穿戴奢華靈蛇造型珠寶美暈全場，隨後搭機返回台灣的蔡依林，就被粉絲捕捉「全身包緊緊」搭機的超怕冷身影，天后私下氣場隱藏的狀態引發網路熱烈討論。民視 ・ 1 天前
昔跟友起鬨「嘲笑范姜」被挖出 粿粿超狠反應曝光！
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐上月證實3年婚姻破裂，指控粿粿與王子（邱勝翊）有不正當男女關係，2 人也認了「越線」、「踰矩」。風波持續延燒，網友們不僅挖出兩人過去出國時同遊嗨玩、社群貼文上曖昧對話，還翻出范姜與粿粿上節目的片段，其中范姜爆料粿粿曾跟朋友一起「看扁他」，引發熱議。民視 ・ 10 小時前
劉詩詩也難逃崩潰育兒生活！6歲兒「餐廳狂奔鑽桌底」 媽媽在後追到跌倒
古裝女神劉詩詩近日帶6歲兒子「步步」外出用餐，活潑的母子互動畫面意外曝光。當天步步在餐廳和停車場間不停奔跑、鑽進桌底玩躲貓貓，精力十足；劉詩詩則身穿牛仔外套、戴著口罩，打扮樸素毫無明星架子，全程緊跟在兒子身後，甚至在追趕時一度踉蹌跌倒，仍笑著繼續哄娃。直到她遞上霜淇淋，小男孩才安靜下來坐好，母子畫面溫馨可愛。姊妹淘 ・ 1 天前
閃兵男星供出首腦！王傳一「沒人接洽」乖乖入伍 醫師父看穿逃不掉
藝人閃兵案持續延燒，繼第3波拘提陳柏霖、修杰楷、棒棒堂廖允杰（小杰）、Energy坤達、書偉後，Energy前成員唐振剛、薛仕凌、阿達（昌璟翔）也陸續到案自首。曾為男團「可米小子」成員的王傳一，今（6）日與朱德剛出席相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》售票記者會，透露自己2008年拍攝完戲劇《痞子英雄》後，便收到兵單馬上入伍。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
王子遭喜鵲娛樂切割！介入婚姻當小王 疑惹怒高層
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導王子（邱勝翊）近期遭范姜彥豐指控介入與粿粿間的婚姻，對此，王子也在第一時間坦承並道歉，昨（4）日深夜更二度發出聲明再...FTNN新聞網 ・ 1 天前
網質疑謝侑芯不配稱「護理女神」！網紅好友揭「真實內幕」轟：很可悲
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導有「護理女神」之稱的31歲台灣網紅謝侑芯日前在馬來西亞猝逝，知名歌手黃明志也被爆出涉案，近日大馬警方更將案件轉往謀殺...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 1 天前
阿達也低調赴地檢署「自首閃兵役」複訊後30萬交保
男藝人閃兵役的雪球越滾越大，日前才抓了第三波，當時就有預告會繼續抓第四波藝人，唐振剛、薛仕凌陸續前去自首，5日阿達（昌璟翔）也低調前往地檢署自首，經複訊後以30萬元交保。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
網紅稱手握「粿粿王子大尺度照」！驚天大瓜公開 網朝聖全看傻一面倒
范姜彥豐指控粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求。網紅「玉米泉哥」在社群平台爆料4件事，包括「粿粿0嫁妝」、「18萬投資飲料店」、「婚後靠CP曝光才開始賺」及「握有粿粿及王子大尺度照片」，不過5日晚間公開的爆料內容，不少網友直言「我到底看了什麼」。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
小S絕美二女兒曝喜歡類型！不捨具俊曄暴瘦全家都這樣做
【緯來新聞網】小S二女兒Lily（許韶恩）被稱最像姨媽大S，今（4日）出席內衣品牌快閃店活動，坦言不緯來新聞網 ・ 2 天前
備孕多次終於成功！百萬網紅宣布懷二寶 見「2條線」激動淚崩
網紅瑀熙擁有甜美臉蛋及火辣身材，IG坐擁破百萬粉絲追蹤，去年3月和圈外男友結婚的她，同年9月生下兒子「小布」，相隔1年多，瑀熙5日公開自己得知驗孕棒顯示2條線的真實反應，泛淚表示「我終於成功了」，消息一出網友紛紛獻上祝福。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
被說「軟飯男」詆毀！凱渥員工替范姜彥豐爆內幕：粿粿這樣太沒水準
（娛樂中心／綜合報導）粿粿日前拍片自稱「一直都是我在養家」，引發外界對前夫范姜彥豐的負評，不少網友更貼上「軟飯 […]引新聞 ・ 1 天前
粿粿不倫王子極樂美國！馬力歐結婚8年不忍發聲了：老婆都在家放風
54歲馬力歐育有一子一女，最近剛升格為二寶爸。如今年底快到，昨他錄影受訪透露目前已接下18場尾牙，以一場酬勞6位數計算，估計可進帳上百萬。婚姻美滿幸福的他被問到粿粿婚變風波，坦言不便評論，但無法接受另一半跟異性朋友出國兩周以上。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
王心凌認了「有親密伴侶」！才剛爆復合老朋友 女神鬆口回應
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導王心凌於今（5）日出席心路基金會公益活動記者會，即將在明年1月開唱的她，談到演唱會籌備進度，她表示盡量維持運動的習慣...FTNN新聞網 ・ 1 天前