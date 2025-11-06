偷吃粿粿！王子2年前「感情觀片段」曝光：我臉皮比較薄

粿粿與王子婚外情。（圖／翻攝自粿粿IG）





模特兒范姜彥豐結婚3年，日前自爆啦啦隊妻子粿粿（江瑋琳）與棒棒堂王子（邱勝翊）不倫戀，消息曝光後引發軒然大波；王子2年前在節目上分享感情觀的片段，如今也隨著這起婚外情被挖出來重新檢視與討論。

王子2023年曾在節目上分享「想毀掉的黑歷史」故事，他說自己平時是比較謹慎的人，但在高中二年級那年，有一天在等車時他把同學手中的情書搶過來朗誦，唸到一半才發現「認錯人」對方根本不是他的同學，當場狠瞪他，王子嚇到急忙道歉跑走。

廣告 廣告

主持人Melody追問：「有沒有拿情書跟女孩子告白過，然後被拒絕」的經歷，王子回說：「我比較被動、我的臉皮比較薄！彼此有好感的時候才開始寫（情書）」，在不確定對方心意之前不會輕易寫情書告白，但他如今與粿粿爆發婚外情，顯然不太謹慎。



【更多東森娛樂報導】

●范姜彥豐控粿粿、王子婚內出軌！好友鬼鬼、姚元浩現身回應

●粿粿家人不忍開轟了！她曝范姜彥豐「軟爛行徑」：恭喜解脫

●粿粿、王子同居三個多月 囂張挑釁吃定范姜一點

