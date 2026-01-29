偷吃還棄單！外送員飢餓難耐狂嗑3潛艇堡 「這原因」判刑3個月

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

桃園市一名37歲曾姓外送員，於2023年「雙12」購物節當天前往中壢區一間 SUBWAY 門市取餐，未料在配送途中因難以抵擋潛艇堡香氣與飢餓感，竟將客人訂購的3份潛艇堡、2份餅乾及3罐飲料全數吃光，隨後在系統上按下棄單，店家察覺異狀後報警處理。

曾男因潛艇堡太香食慾大開，竟將客人餐點全數吃光。（示意圖／unsplash）

判決書指出，案件發生於晚餐尖峰時段。曾男接單後前往 SUBWAY 元化店取餐，領取包含6吋潛艇堡、副餐餅乾與飲料等、總價575元的餐點。然而在送餐途中，他將機車停在路邊，直接把原本要交付顧客的餐點當作自己的晚餐享用，吃完後便在外送平台操作棄單，企圖規避責任。

店家隨後又接獲另一名外送員前來詢問同一筆訂單，領班才驚覺餐點早已被領走卻未送達，隨即調閱監視器並報警提告。警方循線將曾男查獲到案，檢方偵訊時，曾男對自己的行為坦承不諱。法官審理後認為，曾男身為外送員，係利用執行業務機會侵占他人財物，構成業務侵占罪。

法官審酌曾男坦承犯行，侵占餐點價值僅575元，但其行為已侵害店家財產權益，且犯後未與被害店家達成和解或賠償，最終判處有期徒刑3個月，得易科罰金。

