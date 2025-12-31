偷吃鄰居人夫「床上激戰50回」…鹹濕對話「乾流血」全曝光

社會中心／台北報導

女鄰居出軌人夫，正宮氣炸提告。（示意圖，非當事者／pixabay）

北一名人妻控訴女鄰居介入婚姻，明知自己丈夫已婚仍自2022年起與其發展不倫戀，2人發生逾50次性行為，對話露骨提及驚見「晚上碰嗎」、「乾流血」等。人妻雖曾向女鄰居父親告狀仍無效，憤而提告。法院審理後不採信女鄰居辯詞，判其須賠償正宮新台幣60萬元。

據判決書指出，人妻與丈夫於2013年結婚，育有一名子女，2人居住於台北市某社區大樓。被告女子當時為同社區鄰居，雙方曾加入住戶群組互動頻繁，女子直至2021年間即知悉男方已婚身分。然而，人妻指控，自2022年起，人夫便與該名女鄰居展開婚外情。人妻於2023年6月察覺異狀，曾私下委婉警告女鄰居，甚至直接聯繫女鄰居父親說明原委，請其約束女兒行為，另當時人夫為取信妻子，還假裝封鎖女方並截圖為證，但2人仍暗中來往。

廣告 廣告

直到2024年7月，人妻發現大量露骨對話與證據，這段長達2年的不倫戀才徹底曝光，人夫隨後坦承出軌，夫妻倆最終於2024年11月協議離婚。檢視雙方對話紀錄，內容鹹濕且露骨。人夫曾傳訊回味「我們剛在一起」、「記得剛換車我們就有了」，女鄰居則回「我沒懷孕」。

此外，2人還在IG與LINE上互訴愛意，女鄰居甜喊「我愛你的身體」、「想念你的愛」，人夫則詳細描述性愛過程，包括「雖然沒射但我很舒服」、「剛太嗨」、「乾流血」、「直接到最底」，甚至提及「我們X愛過50次吧」、「去泰國都有啊」。對話中更驚見無套性行為的描述，如「怎麼射你都沒有懷孕」、「我有吃藥啊」等語，證實2人頻繁出入汽車旅館、飯店、甚至在人夫家中發生數10次性行為。

法院審理時，女鄰居辯稱雖知對方曾有婚姻，但男方多次聲稱正在談離婚，且2022年同遊泰國時曾確認對方「已離婚」，強調自己是在誤信對方單身的情況下才交往，並無侵害配偶權的故意。她更表示，自己因誤捲入此案，承受巨大壓力需至身心科就診。

法官審酌相關證據，認為女鄰居提出的對話紀錄無法證明她已確信人夫離婚，且身分證配偶欄隨時可查證。考量2人對話內容極度親密，性行為次數頻繁，且在人妻警告後仍繼續交往，已嚴重破壞原告婚姻圓滿。法院最終認定女鄰居侵害配偶權情節重大，判決其應賠償原告精神慰撫金60萬元，並須支付自2025年3月8日起之利息。

更多三立新聞網報導

為2萬元禮盒毀前程？謝宜容涉貪淚灑法庭 聽到法官考慮「這件事」秒道謝

離家10分鐘遇死劫…勤奮媽與獨居伯遭輾碎慘死 警研判：至少2車肇逃

台積電上榜！外媒揭4檔「閉眼長抱」名單：持有5年資產大翻身

小吃攤工讀生搞上闆娘傳「想親一個」店後大膽擁吻全被拍…老闆氣提告

