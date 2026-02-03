偷吃閨密尪床戰片遭外流陷風暴 女星再傳情牽小鮮肉
港星姚子羚7年前曾深陷桃色風波，當時流出與好友老公楊偉文的親密照，更扯出錯綜複雜的四角戀。她隨後火速開記者會滅火，強調男方早已分居，坦言是在毫無防備下被偷拍的受害者，並堅決否認參與不雅影片，這段陳年往事當年可說是轟動全香港。
走過桃色風暴登當家花旦
走過輿論風暴，現在的她已站穩TVB當家花旦位置，45歲的她狀態極佳，是圈內公認的凍齡美魔女。最近她遠赴大馬舉辦見面會，短髮配上露背洋裝展露迷人香肩與細緻美背，成熟韻味簡直破表。網友紛紛刷一排讚，感嘆女神根本是逆生長，皮膚狀態跟身材都完美得讓人忌妒，驚呼：「比剛出道還漂亮」。
前男友都是名人富商
回顧她的情史，姚子羚過去的男友清一色都是名人或富商，可惜幾段戀情最終都以分手收場，每段感情都談得坦蕩蕩。儘管愛情路上跌跌撞撞，始終沒能步入禮堂，她卻從未對愛情失去信心，最近她與星二代小鮮肉徐偉棟傳出火花，這段疑似姊弟戀的互動成了熱搜話題。面對外界好奇，她絲毫不避諱，大方誇獎對方性格單純，態度依舊從容淡定。
