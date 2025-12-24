偷吃閨密男友！私密照被PO網狠嗆「專業小三」 她告正宮卻慘輸

新北女被告散播閨密私密照，卻因1規定判無罪。示意圖／Pexels

新北一名女子抓到同居男友偷吃閨密，遭指控將閨密的私密照經過後製後傳送給家人，並透過臉書公開發文，稱「做小三，很專業」，要求賠償70萬元。不過，法院審理後，因男方說詞前後不一，加上「這項」特殊規定，最終民事、刑事都無罪。

判決書指出，小美（化名）2023年5月從同居男友阿明（化名）的手機相簿內，發現閨密小莉（化名）私密片，不料這些照片竟被重製後，傳到了阿明的妹妹、媽媽及阿姨手機裡。

此外，外流的同一天，臉書上也出現以「藍X花」名稱的帳號，PO出這一系列的私密照片，稱「這女人也蠻好笑的，做小三，很專業，極度需要愛，極度需要很多性生活」。

小莉見狀後感到錯愕，也因此遭受同事異樣眼光，罹患嚴重焦慮、憂鬱症，更一度割腕輕生，所幸弟弟及時發現，緊急送醫急救挽回一命。事後並向小美提告妨害秘密、加重誹謗等罪，並另外提起附帶民事訴訟，求償精神賠償70萬元。

小莉指控，阿明親口告訴她，一切都是小美的報復行動。小美則辯稱，照片並非自己傳送，而是阿明為了彌補自己偷吃的過錯，將此事告知家人，為了安撫情緒，用自己的口吻傳送私密照片。

小美怒批，自己與阿明已經同居10年並育有1子，親友也都知道兩人關係，反觀小莉明知狀況仍故意介入家庭，導致她與兒子出現嚴重心理創傷，罹患焦慮、憂鬱、創傷後壓力症，兒子更因此領有身心障礙第一類證明，且嚴重到需要定期回診，主張「全數抵銷」小莉求償的70萬元精神損失費。

小美律師也強調，小莉本來就有就診身心科紀錄，且已在其他案件中就以名譽損害求償，認為此次求償為「重複請求」。

法官指出，發文帳號沒有IP位址等實質證據，且阿明散播私密照說詞前後矛盾，可能為了安撫兩邊而說謊，無法確定到底是誰按出傳送鍵，基於罪疑有利被告原則，判小美無罪，全案仍可上訴。

士林地院法官審理後，刑事獲無罪判決，也連帶影響民事部分的命運。法官指出，根據《刑事訴訟法》規定，當刑事案獲判無罪、免訴或不受理時，附帶提起的民事訴訟部分以判決駁回。在最新的民事判決中，法官依舊駁回小莉的全部請求，全案可上訴。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



