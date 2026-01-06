偷吃雞慣犯3度被捕！ 黑熊阿里曼送北市動物園長期安置

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台灣黑熊「阿里曼‧西肯」前年闖卓溪鄉養雞場吃BUFFET，吃到體重達125公斤，讓這頭黑熊認知到雞是易取得的蛋白質，去年底第3度靠近卓溪鄉部落偷吃雞，由於驅離無效加上部落擔心危害，林保署昨天第3次逮捕阿里曼，林保署花蓮分署今天表示，阿里曼已送台北市立動物園長期安置、未來不再野放。

林保署花蓮分署強調，保育單位依方面保育黑熊及其棲地，也須優先考量山村居民安全與生計，針對阿里曼不斷靠近部落，林保署已盡所有驅趕手段，包括與觀樹基金會與義美環保基金會合作，以無人機空中即時定位、並於機上搭載遠遙控電子引信、可單發或12連發之模組化高爆音沖天炮發射架，以聲光系統震撼驅離，但只有短暫效果，不久又返回部落。

廣告 廣告

此外，阿里曼被捕捉後，在短期安置期間，也試圖用電牧器等非致傷性電刺激設備，幫助阿里曼建立對雞隻家禽的負面制約、趨避反應，但阿里曼野放後仍不斷靠近聚落滋擾養雞場，為避免人熊衝突，因此決定捕捉，也請民眾如發現熊出沒應即時通報林業署。

台灣黑熊阿里曼最早是2024年10月出現在卓溪鄉石平部落，入侵養雞場偷吃數百隻雞，同年11月捕捉、12月野放。但是野放後3個月，阿里曼再度返回原區域滋擾，經2度捕捉後去年7月野放，牠一度往北跑，甚至接近池南國家森林遊樂區(約400公尺)及鯉魚潭周邊(約1公里)、秀林鄉文蘭部落簡易自來水管線周邊、採礦場、白鮑溪公廁上方，10月中旬往南折返回到卓溪鄉，11月上旬起接近立山村山里部落、三笠山部落一帶，並陸續侵擾3處雞舍掠食家禽。

林保署花蓮分署考量阿里曼為公熊，且東部地區近年黑熊族群增長趨勢明顯，阿里曼已經是「慣犯」，由於林保署合作的收容機構暫無空間收容黑熊這種大型動物，在接洽確認台北市立動物園可以收容後，啟動第3度捕捉，經10多天設陷阱，昨(5日)上午被安全陷阱捕獲，現場野灣野生動物醫院替牠麻醉後身體檢查，確認阿里曼健康狀況穩定，體重仍有112公斤，昨傍晚已經順利送到台北市立動物園，未來將長期安置、不會再野放。

【看原文連結】

更多自由時報報導

LTN投票箱》告別2025 你覺得哪ㄧ句話堪稱去年「洗腦金句」？

最低溫都在中南部！氣象專家曝原因「比北部更冷」

中共想過斬首台灣總統？「1神器」讓解放軍「根本斬首不了」

12縣市低溫特報！ 北台灣晚間低溫下探10度 持續冷到週五

