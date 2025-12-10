偷吃？前HBL選手林劭安 驚傳劈腿民眾黨的「她」

民視新聞／綜合報導

前女籃國手、有「微笑女孩」之稱的陳芷英，今（2025）年9月無預警宣布退役，讓球迷相當錯愕。她在社群聲稱，因「膝傷、體能問題」離開球場。不過《鏡週刊》今（10）日報導，知情人士爆料陳的男友、同為籃球員的林劭安，疑似與另一名女子民眾黨工梅嬿翎交往「腳踏兩條船」，引發各界熱議。

《鏡週刊》今日報導，林劭安曾是HBL、UBA校園球星，外型亮眼，更有「校草」的稱號。

但一名A女士向該刊爆料，林劭安趁陳芷英出國比賽期間，多次與「小三」約會，甚至在陳芷英生日聚會上，也邀小三同場亮相，行徑相當囂張。

A女向鏡週刊爆料，這名小三就是台灣民眾黨社會發展部專員梅嬿翎，其父母分別為資深體育主播梅聖旻、以及主播吳中純。

A女指控梅嬿翎早已熟識體育圈人士，並與林男發展曖昧，明知對方已有交往5年的正牌女友也完全沒在顧慮，相關狀況在白營內也非秘密。

對於鏡週刊今日報導。至截稿時各方尚未公開回應、說明細節。

