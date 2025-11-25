偷吻女性友人雙峰辯遭硬塞 胸口唾液DNA與對話現「狼形」

〔記者王俊忠／台南報導〕1名吳姓男子於凌晨時約關係不錯的成年女性友人到他家聊天，女方先後服下5顆助眠藥說要睡覺，她在睡意朦朧中覺得吳男對她上下其手，隔天醒來發現衣衫不整，雙峰乳頭驗出有吳男唾液的DNA；吳男狡辯說是女方把雙峰塞到他的嘴巴。法官調查男方體型大於女方甚多及雙方對話等事證，認定吳男涉乘機猥褻罪。

台南地院法官查指，吳男利用女方對他的信任，乘機猥褻對方，犯後還矢口否認犯行、誣指是女方對他仙人跳，無法正視自己錯誤、犯後態度不佳，判他1年6月徒刑。

判決指出，吳男與成年女子小如(化名)是朋友關係，2人於2024年10月7日凌晨1點許相約到吳男位於台南市的住處。小如在吳男家先後服下5顆助眠劑，吳男利用女方服藥後意識不清之際，打開其內衣、吸吮雙峰乳頭猥褻得逞，女方醒來後察覺衣衫不整有異，報警查辦吳男。

吳男辯說是小如自己脫去衣服，翻身下床壓在他身上、還把乳頭強行壓到他的嘴巴。

法官訊時，小如說是她藥效發作後、感到吳男對她身體毛手毛腳，摸捏她的胸部，之後就昏迷、沒有意識了，隔天天亮醒來發現衣衫不整、問吳男「是否對她亂來？」，吳男竟然說是她自願讓他亂來的。

案發後，小如到醫院檢驗，雙側乳頭處驗出有與吳男DNA型別相符的口水反應；有其他證人說，案發後聯絡小如時，得知她在派出所、其情緒顯得激動、生氣與緊張。法官認為可補強小如遭吳男侵犯後的情緒反應。

法官並說，吳男身材高大、體重80多公斤；小如嬌小、僅40幾公斤重，兩人體型懸殊，且女方當晚服用多顆助眠藥；吳男未服藥也未喝酒，竟稱遭女方壓制，實難想像也違背常情。況且事後，吳男未曾向小如反映遭其強制做親密行為，反倒對女方說「沒讓妳好好休息是我的錯、要怎樣做你才能不提告」；另，直到女方提告後，吳男才說是被女方硬來，都有違常情，可以認定是小如藥效發作後遭男方乘機猥褻。

