「偷喬鏡頭」惹議！網紅遭控偷拍數十人 議員發聲了

王姓男網紅疑似利用拍攝期間「偷喬鏡頭」，將鏡頭對準年輕女性。（圖／翻攝自黃嫈珺臉書）





嘉義縣於近日驚傳一起網紅偷拍事件。一名王姓男網紅疑似利用拍攝期間「偷喬鏡頭」，將鏡頭對準年輕女性，甚至連還在就讀國小的女童都無一倖免，受害者多達數十人，在當地引起熱烈討論。當地縣議員黃嫈珺做出回應，目前已積極介入事件處理，並要求主管機關加強防制機制，杜絕偷拍事件的發生。

黃嫈珺表示，近期有多名民眾反映，王男於拍攝影片期間，打著工作的名義，卻在暗中進行偷拍，有不少年輕女性都身受其害。黃嫈珺指出，王男的YouTube頻道名稱為「白同學DiY教室」，原本是由他和擔任國中國文老師的周姓妻子共同經營，後因被人檢舉公務員經營副業，周女才退出螢光幕前。事件曝光後，也讓不少民眾感到氣憤不已。

針對王男的所作所為，黃嫈珺在縣議會質詢時，也向縣府提出具體的防制方案。黃嫈珺表示，已向縣府提醒，需審視嘉義縣內的公共管理措施，尤其是公共廁所、運動場、公園等場所等，都要強化反偷拍設備與偵測機制，以及衛生局也需依衛福部規範，加強維護患者的醫療隱私權，還有縣府教育處及各級學校則需增強心理輔導機制，防範偷拍事件的發生。

對此，衛生局回應，目前縣內所有醫療院所都有張貼相關告示，若真發生偷拍事件，會依相關規定進行通報。環保局則透露，會考慮將反偷拍巡檢納入公廁管理評估指標。嘉縣警察局長李權哲強調，若其他單位有需要，警方也能提供設備支援。縣長翁章梁也承諾，將召開跨局處會議，研擬更完善的防偷拍措施，希望從設備、巡檢到通報流程都能全面強化，讓民眾在各類公共空間都能安心使用。

