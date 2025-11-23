偷嘗禁果害少女懷孕 墮胎露餡留鐵證色男慘了
桃園市1名葉姓男子2023年與某少女交往，期間2人多次偷嘗禁果，導致少女懷孕，少女擔心家人發現，偷偷跑到婦幼診所墮胎，家長得知怒提告，葉男面臨4月徒刑，恐將入獄。可上訴。
檢警調查，葉男2023年間與未滿16歲少女交往，雙方曾為男女朋友關係，葉男明知少女未滿16歲，仍於2023年3月至同年8月間，在少女位於桃園區住處，在未違背少女意願下偷嘗禁果。
未料，少女事後驚覺懷孕，並於同年10月7日至某婦幼診所進行人工終止妊娠手術，家長獲悉後氣憤帶少女向桃園市警局婦幼隊報案提告，檢方依妨害性自主起訴。
桃園地院審理時，葉男均坦承犯行，法官審酌葉男為滿足私欲，與未滿16歲之少女發生性行為，法治觀念淡薄，惟念其犯後坦承犯行，衡量被告犯罪動機、年紀等，給予減刑。
本案涉犯對14歲以上、未滿16歲之女子為性交罪，法定刑為「7年以下有期徒刑」，依法不得易科罰金。葉最終只被輕判有期徒刑4月，但仍須入獄服刑。可上訴。
★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。
更多鏡週刊報導
3度激戰14歲外甥女 色姨丈傳曖昧簡訊露犯行
「創新界奧斯卡」全球百大科技研發獎揭曉 興采、工研院專利技術脫穎而出
台北大巨蛋首創巨幅銀幕百面電視牆 同步向銀髮族強力放送反詐騙宣導
其他人也在看
李多慧衣服太貼「炸出花生麻糬」！辣舞16秒震撼百萬人
娛樂中心／楊佩怡報導來自南韓的啦啦隊女神李多慧，憑藉充滿感染力的笑容與精湛舞姿，在台灣刮起的「多慧旋風」久久不滅，甚至帶動我國球團「外援風潮」，來台發展3年地位至今仍無人超越。昨（21）日李多慧在IG上曬出辣舞影片，只見她身穿緊身上衣，在高鐵站狂扭16秒，引發大批網友圍觀。民視 ・ 1 天前
「上下班注意安全」！小吃店老闆嘴秋怒罵女房客…下場完蛋了
台南范姓男子在某大樓一樓經營小吃店，但日前因收攤音量太大引起樓上的陳姓女房客不滿，范男不滿大罵對方「陰溝老鼠」，甚至警告對方「上下班要注意安全」，案經台南地院簡易庭審理後，依恐嚇安全罪判處3000元罰金，宣告緩刑2年。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
求歡遭拒、懷疑外遇 狠夫「凶殘刑求式」家暴妻！女兒嚇到輕生
人妻阿美（均化名）在將近３０年的婚姻中，始終籠罩在巨大的陰影之下。她的丈夫阿光長期對她家暴，讓她飽受折磨。直到今年4月，阿美被打得頭部腫脹、下巴青紫，緊急送醫並向警方求助，同時申請保護令。法院審理後發現，阿光的施暴行為極其殘忍，甚至祭出私刑，用手銬將妻子銬住，還威脅要用鹽酸潑她，讓阿美承受超越常人能忍受的暴力程度，最終裁定准許兩人離婚。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前
妻學花藝竟與花店老闆「拈花惹草」 綠帽夫傷心：只判賠12萬
1名T姓男子與S姓女子結婚後育有子女，T男發現妻子因學習花藝結識花店的L姓老闆，兩人於2023年9月間在L男經營的花店、咖啡廳及車上、白河區1家渡假會館發生多次性關係。人夫控訴花店老闆害他與妻子分居、婚姻破裂，求償50萬元。台南地院上訴審法官判花店老闆要賠12萬元定讞。自由時報 ・ 23 小時前
中國取消萬張飛日本機票！網曝當地現況：真的變少
生活中心／李明融報導日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中國強烈反彈，甚至上演兩國的外交危機，中國14日起呼籲人民暫勿赴日，就算是買好機票的民眾也要求取消，導致多家中國航空公司出現大規模的退票潮，至今取消已超過54萬件，可能會讓日本觀光收入損失高達1兆7900億日圓（約新台幣3526億元）；對此，財經網美胡采蘋就好奇，「真的有因為機票取消中國觀光客而減少嗎？現在日本的人潮如何？」，貼文底下一票人留言直呼中國人真的變少了，當地現況曝光。民視 ・ 1 天前
蔡英文「超狂藍髮」接子瑜回家！昔1句「霸氣力挺」網淚崩
政治中心／周希雯報導來自台南的周子瑜13歲遠赴南韓追夢，所屬女團「TWICE」在全球暴紅，然而2016年因國旗風波遭舔共藝人黃安檢舉「台獨」，公司為平息中國粉絲怒火，竟把年僅16歲的她推出來道歉，單薄身影當時令人心疼，此後10年也未能來台活動，成了台粉心中的痛。直到今年11月22、23日，子瑜終於「解禁」帶著TWICE回台開唱，不僅全高雄以「藍色風暴」迎接，前總統蔡英文、高雄市長陳其邁也頂著藍髮同框，眾人也挖出小英當年經典名言，「沒有一個台灣人需要為自己的認同而道歉」，感動表示「謝謝小英當年那麼挺子瑜！」民視 ・ 19 小時前
桃園憲兵副連長遷怒 失控狠咬女下士7下！ 判決出爐
陸軍六軍團憲兵連發生一起離譜衝突鬧上法院，時任中尉副連長的楊姓軍官於2023年因不滿黃姓下士的疏失，將暴怒情緒移轉到另一名無辜的徐姓女下士，狠咬她的手臂7、8口，且力道重到傷部瘀青、挫傷。桃園地院近日審理，依據公務員假借職務上之權力、機會故意犯傷害罪，判處楊男拘役40日，緩刑2年；楊男同年遭勒退，目前轉行維修水電。太報 ・ 23 小時前
六軍團憲指部「副連長狠咬女下士8口」遭勒退 拘役40日
桃園一名憲兵副連長日前因工作不滿，竟對女下士左前臂連咬多口，造成傷害，被勒令退伍。法院審理後，判決拘役40日，緩刑2年。中天新聞網 ・ 20 小時前
"鞋帶"捲手扶梯害摔飛! 女控百貨不處理至今走路仍跛
生活中心／綜合報導民眾搭手扶梯，真的得留意自己穿的鞋子，尤其鞋帶過長、或軟膠鞋都要小心！這名婦人月初到台北東區百貨公司周年慶血拚，下樓時，才剛要跨出手扶梯，鞋帶竟然被捲進去，導致整個人往前撲倒受傷，事發將近一個月了，林小姐控訴，業者不聞不問，自己到現在走路還得靠支撐。當事受傷民眾林小姐：「當時我的鞋帶是完好不是掉的，它是（鞋帶）捲進去，（鞋帶）是這樣拉扯，然後整個這樣脫離我的腳，而這樣飛出去。」整個人全身往前撲，民眾林小姐還原在百貨公司跌倒當下的狀況，事發至今，快一個月了，膝蓋上的瘀青還是很嚴重，走路也得依靠支撐。當事受傷民眾林小姐：「我的鞋子飛出去，我人才整個飛撲出去，到現在他們都從來沒有主動打一通電話，樓管甚至還講說，現在誰對誰錯都不知道，然後說他有看監視器，說我後面的人並沒有怎麼樣，是我自己（摔倒），我後來才生氣，講說我也不是碰瓷啊。」林小姐還原跌倒當天過程，因鞋帶捲進手扶梯，整個人往前摔傷（圖／民視新聞）林小姐越講越氣，當時參加百貨公司週年慶預購會，在東區百貨3樓手扶梯，發生悲劇，11月4日下午1點多，因為下扶梯時，鞋帶捲入手扶梯而摔傷，嘴唇流血，下巴、腳膝蓋嚴重瘀青，雖然現場工作人員跟醫護有上前詢問，協助包紮，也有問要不要送醫？但林小姐抱怨事後就不聞不問，得靠自己自力救濟，只好投訴到市府信箱，討公道。當事受傷民眾林小姐：「因為我那時候並不覺得非常的疼痛，但是回到家已經是第二天，就覺得非常疼痛，所以我第二天就去跑各科就醫，我受傷的部分就是雙肩前面，跟前腹部都挫傷。」對此，百貨業者解釋，第一時間，主管就有立即處理，顧客就醫後，也初步要求相關的醫療費用、及交通費，甚至連續幾天致電慰問，並致贈慰問禮，手扶梯經過檢視，都是正常運作，但林小姐對於百貨的態度，還是難以接受。林小姐怒控，百貨業者事後態度不聞不問（圖／民視新聞）畢竟摔傷的是自己，真的很痛，而且9月份才剛買的聯名鞋款，直接髒掉，加上事後詢問保險理賠，還被回這個算不算意外，要等審案件才知道，遭到果斷拒絕，保經專家推估，應該是公共意外責任險卡關。聲源：保經公司業務副總程睿紳（非當事保險公司）：「公共意外責任險，是屬於針對人身受傷跟財務損失，兩個部分都可以來求償，它最主要（受理理賠）是來自於廠商的前提，是否有因為他的疏漏過失，而引發的行為，公共意外責任險才會啟動。」現在問題可能卡在廠商不覺得他們的手扶梯有問題，如果是民眾個人的商業保險，有意外險就能賠償，年底到了，外出人多，搭手扶梯時真的得留意，尤其現在的鞋款，一雙鞋子上，鞋帶叮叮咚咚、有時候又不只一條，長度太長，或鞋款太軟，都可能被捲進縫隙，好險這次是往前撲，萬一頭髮也遭殃，傷勢恐怕就不只這樣。原文出處：「鞋帶」捲手扶梯害摔飛 女控百貨不處理至今走路仍跛 更多民視新聞報導台南百貨"刷卡萬元換萬點"惹議 民眾控贈點活動只能二選一電翻台中市府！究責新光三越氣爆 監院轟：缺乏警覺性及專業敏感度普發1萬全花光! 百貨壓軸周年將登場 VIP:刷了12萬民視影音 ・ 1 天前
危險！女癱軟路面男攙扶不動導致車回堵 警：喝醉
台南市 / 綜合報導 有民眾，昨天下午一點多行經台南中西區海安路二段時，目擊一名女子，癱軟在道路上，而一旁還有一名男性友人，試圖要將她攙扶上車，卻似乎攙扶不動，就這樣在道路上僵持許久，過程也造成後方車輛回堵，影片PO網，網友認為實在太危險了！警方說，女子是因為喝醉酒，才會開啟車門癱軟在地，後續也被駕駛扶回車內離開現場，不過這行為恐怕已經違反道交條例。 車輛通行道路上，一名男子試圖攙扶，癱軟在地的女子，過程中有騎士放慢車速，小心翼翼從旁通行，男子好不容易，將女子攙扶起來，沒多久又再次倒地，這過程也引來用路人注目，只是長達近一分鐘，男子依舊攙扶不起，最後女子直接倒臥地面上。記者VS.附近住戶說：「中午車輛還蠻多，車輛很多，像我們一般來講的話，我們會先圍個路障，然後再報警，然後再請警方來處理，這樣子是有點不可思議的動作，(車很多)對啊，重點是，車子太多了，她這樣子，其實雙方都蠻危險的。」記者VS.附近住戶說：「(這樣危險嗎)在路中當然危險，(這裡車很多嗎)對。」事發路段，就在台南中西區海安路二段，昨(22)日下午一點多，女子不明原因倒臥車道上，疑似友人的男子，試圖將人，拉上車，期間，男子轎車停在路中，也讓後方車流回堵，目擊過程民眾，將影片PO網後，網友回應：「『太危險了』、『應該先報警或叫救護車』」。警方說影片中女子，是因為喝醉酒才會倒臥倒臥到路上，幸好沒有發生意外，不過這過程，影響其他用路人，恐怕行為也已經觸犯道交條例。 原始連結華視影音 ・ 21 小時前
25歲現役軍人獨攀八仙山失聯 中市消防及國軍等集結搜救
25歲的現役軍人江姓男子前天到台中市和平區獨攀八仙山後失聯，他與女友最後互傳訊息說「剩1公里下山」，台中市警方和消防局昨凌晨接到報案，消防局和國軍與民間救難單位昨今皆派員上山搜尋，尚未尋獲。江男的朋友這兩天在多處網路社群PO文，拜託各位山友幫忙分享協助尋找朋友江男，據了解，江男前天早上7時26分到台自由時報 ・ 21 小時前
男違停下車買東西 被警用毒品唾液試劑揪出毒駕
40歲李姓男子前夜開車外出，將車輛斜向違停在台北市北投區一處路段，被巡邏員警發現，員警眼尖看到車內中控台有許多白色粉末。李起先謊稱是「菸灰」，但員警以毒品檢測試劑採集後，發現呈K他命陽性反應；警方懷疑李毒駕，再以「毒品唾液檢測試劑」檢測，發現有安非他命反應，當場對他開罰單並扣車。自由時報 ・ 21 小時前
擠痘痘竟釀敗血症！20歲男大生「肺穿10幾洞」 醫示警：危險三角區別亂擠
近日一名20歲大二學生小林（化名）因高燒、咳嗽及胸痛就醫，檢查發現肺部竟出現多個空洞，部分肺組織甚至已壞死，被診斷為「血源性肺膿瘍」。醫師指出，病因竟與他臉上一顆黃豆大小的痘痘有關。鏡報 ・ 20 小時前
為1把傘纏訟1年半！婦人無罪確定 高院痛批檢警違比例原則
一名旅居國外30餘年的陳姓婦人到台北市中山區公所洽公，卻因一把米其林輪胎牌大傘失竊案，被檢警認定為竊賊而遭起訴。歷經1年半纏訟，台灣高等法院駁回檢方上訴，判決陳婦無罪確定。不過在判決書中，高院罕見加上近2500字的「附論」，痛批檢警追訴作為違反比例原則，質疑檢察官如「例行公事」般上訴。中天新聞網 ・ 1 天前
台南陳氏宗親會跨越半世紀古禮祭祖 700位世界宗親齊聚
今年逢台南市陳氏宗親會創立50週年；市定古蹟明統領府陳德聚堂同時歡慶建祠360年，這週休日由南市陳氏宗親會理事長陳衫潤、陳德聚堂主委陳百棟與台灣、世界各地陳氏宗親代表，齊聚陳德聚堂以古禮三獻禮祭祖，儀式莊嚴肅穆。宗親們回到50年前的創會地以古禮祭祖，尤具慎終追遠的意義。自由時報 ・ 22 小時前
疑搶快左轉加油遭貨車撞甩尾 轎車上5移工嚇壞了
苗栗縣苑裡鎮140縣道一間加油站前，22日傍晚發生轎車與貨車碰撞事故，撞擊力道致使轎車甩尾橫移，後保險桿也噴飛，場面驚悚。幸好這起車禍沒有人員受傷，警方調查雙方駕駛都沒有酒駕，疑因轎車路口搶快左轉去加油而衍生，確切肇責有待調查釐清。這起車禍發生於昨天傍晚5點34分許，越南籍黎姓移工駕車搭載4名同為越自由時報 ・ 22 小時前
不滿被踩腳！北捷白髮女亮刀狂揮 下場慘了
不滿被踩腳！北捷白髮女亮刀狂揮 下場慘了EBC東森新聞 ・ 22 小時前
賴清德稱緬懷國軍非共諜 鄭麗文回擊：勿消費國家英雄政黨惡鬥
總統賴清德紀念曾獲頒青天白日勳章的黃百韜將軍殉國，稱應該紀念國軍官兵而非共諜，被視為暗批國民黨主席鄭麗文日前追思前共諜吳石。對此，鄭麗文今（23日）表示，身為中國民國領導人與總統，應該團結中華民國、保衛台澎金馬，不要在內部製造敵人與裂痕，請賴總統不要政黨惡鬥。太報 ・ 22 小時前
麻將館緊鄰國小挨批 竹市：管理條例送審並加強稽查
（中央社記者魯鋼駿新竹市23日電）新竹市有多間麻將館開設在校園附近，市府遭質疑在管理與執法上完全失能。竹市府表示，已完成「新竹市經營休閒娛樂事業管理自治條例」草案，並送議會審議，也持續加強稽查臨檢。中央社 ・ 22 小時前
和金馬影后擦身而過 林依晨霸氣喊話「會站在這裡一輩子」
第62屆金馬獎頒獎典禮昨日（11/22）登場，其中最佳女主角堪稱「死亡之組」，影星林依晨產後短短五個月就以《深度安靜》強勢回歸，不過最終仍不敵范冰冰，和后冠擦身而過。林依晨表示，儘管不可能沒有失落，卻都不讓自己太灰心，同時霸氣喊話「反正我會站在這裡一輩子，遲早會拿到」。太報 ・ 21 小時前