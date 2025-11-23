偷嘗禁果鑄大錯！少女偷墮胎露餡成鐵證 家長怒告色男判入獄

社會中心／程正邦報導

桃園一名少女偷嘗禁果懷孕，家長怒告男友判決出爐。（示意圖／翻攝自pexels）

未成年戀情鑄成大錯 少女懷孕墮胎曝光違法性行為

桃園市在2023年間發生一起涉及未成年少女的妨害性自主案件，一名葉姓男子因與未滿法定年齡的少女發生性行為並導致其懷孕，最終遭法院判刑，面臨入獄服刑的後果。

判決書指出，據檢警調查，葉姓男子在2023年與一名未滿16歲的少女交往，雖然雙方當時為男女朋友關係，且性行為是在少女未違背意願的情況下發生，但由於葉男明知少女未達法定同意年齡，仍於同年3月至8月間，多次在少女位於桃園區的住處與其發生關係。

廣告 廣告

未料，少女事後驚覺自己懷孕，由於擔心家人發現，她於同年10月7日獨自前往某婦幼診所進行人工終止妊娠手術（墮胎）。這項手術紀錄成為鐵證，讓事件曝光。

少女雖是自願發生性關係，但與未滿16歲之少女發生性行為是公訴罪，不得易科罰金，男友仍須入獄服刑。(示意圖／PIXABAY)

家長怒告妨害性自主 葉男坦承犯行仍難逃入獄命運

少女家長獲悉女兒偷偷進行墮胎手術後，怒不可遏，立即帶著少女向桃園市警局婦幼隊報案提告，檢方旋即依妨害性自主罪提起公訴。

桃園地方法院審理此案時，葉男對所有犯行均坦承不諱。法官審酌，葉男為滿足一己私欲，與未滿16歲之少女發生性行為，明顯法治觀念淡薄，對未成年人造成身心傷害。不過，念及被告犯後坦承犯行，並衡量其犯罪動機、年紀等因素，法官決定給予減刑。

然而，本案涉犯的是《刑法》第227條「對14歲以上、未滿16歲之女子為性交罪」，法定刑為「7年以下有期徒刑」，屬於不得易科罰金之罪。儘管葉男最終被輕判有期徒刑4個月，但根據法律規定，他仍須入獄服刑，無法以繳納罰金的方式取代自由刑。本案仍可上訴。

更多三立新聞網報導

鐵達尼號最催淚文物：18K金懷錶破7千萬天價拍出 停格在巨輪沉沒瞬間

搬回青瓦台代價驚人！李在明推動辦公室回遷 南韓國防部估花5億

國道8號驚悚追撞！車成廢鐵肇事駕駛「消失」 警急調影像追緝

你好，我吃一點！外交部貓咪迷因圖挺日水產 獲台日百萬網友按讚

