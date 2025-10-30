偷嚐「禁粿」！粿粿發文配王子新歌「Candy」網：偷示愛？

范姜彥豐爆出妻子粿粿跟王子邱勝翊出軌，戴他綠帽。（圖／翻攝自粿粿IG）





范姜彥豐爆出妻子粿粿跟王子邱勝翊出軌，戴他綠帽，如今被網友翻出，其實從過往貼文跟兩人在節目上的互動，就能看出早就不單純，包含兩人不斷在貼文互相曖昧留言，甚至還有人發現王子新歌的副歌，根本是在唱給粿粿聽。

節目中王子當眾問出，范姜彥豐跟粿粿，夫妻兩人私事，恐怕不只是節目效果，而是假公濟私，自己也想知道。

藝人粿粿vs.YouTube下面一位：「所以你要公開了嗎？（啊你說公開什麼？）」

雖然沒說公開什麼，但粿粿反應那麼大，被懷疑難道是害怕，地下戀情被公開。

王子邱勝翊PrinceChiu：「最甜的那種，OH～終於等到你，還好我沒放棄。」

先前跟演藝圈好友一起到美國10日遊，疑似日久生情，網友也在影片中發現，粿粿在摩天輪上穿著王子的外套，兩人關係似乎從這時就不單純。

藝人粿粿vs.王子邱勝翊：「（粿粿你還沒有洗澡），對啊，（為什麼），超扯為了要突擊你，我怕我洗澡你就起來了。」

不只是在影片中的曖昧互動，兩人在公開貼文中也沒在避諱，去年年底王子發文寫下，粿粿「沒在做事都在做人」，雖然解釋為是在回憶，之前一起參加運動節目，不過搭上正燒得沸沸揚揚的桃色風波，網友對此說法並不買單。

藝人胡宇威：「就是I have no words to say，所以也沒有什麼權力，可以說什麼。」

參加過同檔節目的胡宇威，表示跟兩人不熟，不過，專業的網友們開始大翻特翻兩人各種照片，2022年耶誕節，范姜夫妻跟王子以及其他好友歡聚，王子卻拿著深綠色毛帽，還剛好舉在范姜彥豐頭上，被說「原來這時就埋了伏筆」。

網紅蔡阿嘎也跟上這波熱潮，30號下午他PO文，表示發現只要跟誰合照，誰就會面臨感情危機，第一張就曬出跟范姜夫妻昔日合影，笑稱自己是反指標，今年年初粿粿用王子跟毛弟的新歌，作為貼文配樂，王子更在下方留言，也被質疑是用諧音梗示愛，如今種種被挖出，但大家還不過癮，深信有更多蛛絲馬跡，被王子藏在細節裡。

