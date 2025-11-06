偷媽祖千萬金飾…主嫌「投資失利抵押與弟房遭法拍」：對不起他鋌而走險

社會中心／宜蘭報導

宜蘭竊賊透露偷媽祖千萬金飾原因。（圖／翻攝自臉書）

宜蘭南方澳全台唯一寶石珊瑚媽祖廟宜蘭南方澳進安宮，昨（5日）凌晨遭竊，竊賊搜刮媽祖神像上的紅珊瑚珠串、金項鍊後逃逸，廟方初估損失逾千萬；警方獲報後循線追查，並逮捕2名犯嫌。據了解，這起竊案的的主嫌是宜蘭縣人，之所以鋌而走險犯下竊案的原因也曝光。

這起案件發生於昨天凌晨1時許，從廟方在臉書公布竊案畫面可見，一名身穿黑衣帽T、長褲的竊嫌從三樓氣窗潛入廟內，鎖定媽祖神像上的金項鍊、珊瑚珠串下手，竊嫌在廟內逗留約50分鐘，將媽祖身上所有值錢的物品搜刮一空，離開時疑似觸動保全系統，隨後倉皇逃離現場，廟方初估損失逾千萬元。

警方當天凌晨4時許接獲報案後，隨即調閱監視器追查，並分別於台北和台中逮到2名竊賊；其中，主嫌是南方澳內埤人，他落網後稱，因為之前投資黃金外匯失利欠下一大筆債務，只能拿自己和弟弟共有的房子去融資抵押5、6百萬，由於最近房屋進入法拍，他覺得對自己弟弟很抱歉，所以為了想還債塗銷、取回房子，才會和友人犯下竊案。

