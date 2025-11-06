偷媽祖「難逃法眼」！南方澳進安宮竊賊12小時遭逮 千萬珠寶全數追回

（記者石耀宇／宜蘭報導）宜蘭縣蘇澳鎮南方澳地區的進安宮5日清晨發生重大竊案。該廟供奉全台唯一的「寶石珊瑚媽祖」神像身上多件貴重珠飾被偷，初步估算損失金額逾千萬元，信眾甚至懷疑真實價值可能高達3,000萬元。警方在約12 小時內於台北與台中兩地逮捕兩名嫌犯，失竊物品已全數尋回。

圖／竊賊偷走「寶石珊瑚媽祖」神像身上多件貴重珠飾。（翻攝 Facebook／南方澳進安宮 寶石珊瑚媽唯一認證粉絲團）

據了解，竊賊在5日凌晨時分，身穿黑衣、戴面罩從進安宮三樓一側入侵，破壞氣窗後進入內殿，直接抵達二樓主殿區域，盜走神像上的深桃紅珊瑚珠（五鳳冠兩顆重約120克拉）、鱉頭金鎖、珊瑚串珠及「四時如意」串飾等。監視器顯示，犯案者翻越護欄、攀爬內部結構，全程作案甚為囂張。

圖／竊賊原先還四處張望，疑似觸發警報突加速離開。（翻攝 Facebook／南方澳進安宮 寶石珊瑚媽唯一認證粉絲團）

廟方管委會表示，進安宮為南方澳地區重要信仰中心，香火鼎盛，擁有「全台首座寶石珊瑚媽祖」的殊榮。此次被盜物品均為聖尊佩戴裝飾，具有極高藝術與信仰價值。警方接案後，調閱近百段監視器畫面、分析逃逸路線，最終在當日下午16時30分於台北逮捕主嫌、晚間19時於台中補抓共犯。

圖／目前進安宮已確認失竊的飾物皆已回庫。（翻攝 Facebook／南方澳進安宮 寶石珊瑚媽唯一認證粉絲團）

警方指出，該案嫌犯作案手法熟練、準備周密，疑為預謀犯案，已有證據顯示可能涉及其他宗教文物竊盜案。由於黃金、珊瑚等高價贓物若經洗白後難以追回，刑警提醒各地廟宇應加強硬體防護、科技監控與制度管理。

目前進安宮已確認失竊的飾物皆已回庫，廟方表示將全面升級監視設備並設紅外線感應器，同時感謝警方迅速破案，呼籲信眾安心參拜。

