偷完還敢回來？板橋竊案慣犯重返現場 店員大喊「麥造」追到巷弄活逮

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導

新北市板橋區南雅東路一間超商近日接連遭竊，一名29歲何姓男子在1月5日凌晨及晚間，二次潛入店內行竊，偷走悠遊卡與多件民眾待領的高價包裹，經初步估計，損失金額將近7萬8千元。沒想到竊賊食髓知味，今（8）日凌晨再度現身，立刻被店員認出報警逮人。

新北市板橋區一間超商近日發生多起竊盜案，損失金額將近7萬8千元。（圖／翻攝畫面）

這名竊賊在本月5日兩度下手行竊，偷走2張悠遊卡和8件民眾包裹，店家調閱監視器後，鎖定嫌犯特徵並報警。沒想到，該男子於8日凌晨再度出現在同一家超商，夜間值班的43歲林姓女店員立刻認出，隨即上前攔阻，並大喊「麥造」。嫌犯見狀企圖逃逸，林女一路追至中興路巷弄，並同步通報警方。

警員趕抵後，與店員合力將人制伏，帶回派出所偵辦。何男在訊問過程中坦承犯案，全案依竊盜罪移送新北地檢署，警方也將持續追查是否涉及其他竊案。

