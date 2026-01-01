偷將輝達晶片改標銷中！美臥底探員搗破走私集團 涉及金額逾50億
美國聯邦政府近日偵破一起大規模晶片走私案。這個走私集團透過重新貼標的手法，自2024年10月起8個月內，向中國出口輝達H100、H200晶片，涉及金額至少高達1.6億美元（約50億元台幣）。
美國嚴格限制晶片出口，先前只開放輝達特仕版H20晶片（即H100），直到去年（2025）12月初才宣布開放H200晶片。但不開放最先進的Blackwell、Rubin晶片。
文件解封揭露守門人行動
禁令期間，晶片走私事件頻傳，根據美國智庫新美國安全中心（Center for a New American Security）估計，光在2024年，就有1萬到數十萬顆AI晶片走私到中國。最新揭露這起涉及金額驚人。
據CNBC、FOX26報導，美國德州聯邦檢察官12月8日解封文件，揭露針對遍及美國與全球的走私網調查，行動被聯邦當局命名為「守門人行動」（Operation Gatekeeper）。
將晶片以「轉接器」矇騙
調查發現，這個走私集團成立虛假公司，在紐澤州建立秘密倉庫，臥底探員直擊，集團人員將輝達晶片換上新的標籤，製造公司名稱改為「Sandkayan」，出貨文件故意弄錯，分別寫為轉接器、轉接模組與接觸器控制器等，接著以此名義銷往中國。
2025年5月28日，檢方準備出動逮人，當時走私集團僱用的3輛貨車駛入倉庫，正要把改標的晶片全數載走。見到警方出現，詢問貨物目的地時，貨車駕駛在聯絡群組回報此事，對方指示「只要回答什麼都不知道」。
逮到2名來自中國的嫌犯
5分鐘後，走私集團成員又在群組宣布「解散這個聊天群組。刪除所有人」，接著聯邦探員破門而入，當場查扣所有晶片，隨後逮到2名來自中國的嫌犯。經了解，該集團於2024年10月起至2025年5月，向中國出口達H100、H200晶片，涉及金額少1.6億美元（約50億2100多元台幣）。
研究機構SemiAnalysis分析師王韋傑（Ray Wang）指出，即使中國正在發展自己的晶片市場，但不管是軟體或硬體仍在苦苦追敢的階段，對輝達的先進晶片仍然需求強勁。即使開放H200，仍不知是否能滿足需求，未來走私情況仍會層出不窮。
輝達稱配合政府打擊走私
王韋傑也認為，非法管道實在太多，輝達難以追蹤並盡職調查。輝達則表示，即使二手市場也受到嚴格管理，將與政府、客戶合作，確保走私情況不再發生。
