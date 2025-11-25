偷展示車街頭狂飆！東京日男連撞行人釀1死 警追捕方式掀議論

（記者許皓庭／綜合報導）日本東京足立區昨（24）日中午發生一起重大交通事故，一輛從車行遭竊的展示車在道路上高速暴衝，先撞上斑馬線行人，再衝上人行道連續撞擊路人，最終造成 11 人死傷，其中 80 多歲男性不治身亡，另有 20 多歲女性心肺停止。肇事男子在車輛停下後棄車逃逸，警方稍後將人逮捕，事故經過持續調查中。

圖／日本東京昨（24）日發生一起重大交通事故，一輛從車行遭竊的展示車在道路上高速暴衝，連續撞擊路人，最終造成 11 人死傷。（翻攝 ANNnewsCH YouTube）

警方指出，事發地點位於足立區梅島地區國道，事故發生約在中午 12 時 30 分。一輛無車牌車輛突然高速衝入斑馬線，撞倒多名行人後又直衝上人行道，沿途行駛數十至百公尺不等，撞上多名民眾和一輛路邊車輛，最後因撞擊護欄才停下。目擊者形容，「撞到的人整個被震飛起來，車子完全沒有煞車，直直往前衝。」

事故現場位於足立區公所周邊，附近有超市、商店及公車站，人潮頻繁。一名男性居民表示，接獲朋友通知出門查看時，已看到多名傷者倒地，「有人頭部流血，看起來非常嚴重。」70 多歲目擊者則回憶：「先聽到尖叫，再來是一聲巨響，接著看到駕駛從車邊跑走，我從沒看過這麼駭人的現場。」

警方調查發現，該車輛在事故發生約兩小時前，被附近車行通報遭竊。當時一名男子佯裝客戶進入展示場，趁隙開走無車牌展示車，車行隨即向警方報案。巡邏員警後來在足立區內發現該車，因而展開追捕，未料在短短追逐過程中釀成重大傷亡。

警方雖在男子逃逸不久後即將其逮捕，但嫌犯否認竊車，僅供稱「只是想試開一下」，對事故細節不願多談。警視廳目前以竊盜、肇事逃逸等罪名調查其行為，同時釐清追捕過程是否對事故造成影響。

由於事故導致多人死傷，日本社會對警方追逐方式是否適當也產生討論。對此，警視廳強調，初步認定追捕流程並無不當，但會持續檢視當時執法判斷，以釐清事故發生原因。

