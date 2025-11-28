偷工減料釀惡火！香港網友怒引劉德華台詞：不信奸商每次都得逞

編譯林浩博／綜合報導

宏福苑大火釀成128人死亡，為香港逾70年來最慘回祿之災。雖然火災原因仍有待調查，但恐怕與施工廠商的偷工減料，脫不了關係。港媒《香港01》28日即報導，當地網友引用去年劉德華電影《焚城》的台詞大罵：「唔信次次都係奸商得逞。」（我不信每次奸商都會得逞。）

天王劉德華所主演的災難片《焚城》，因其劇情與宏福苑大火的內幕，十分類似，而成為香港網友怒嗆維修廠商的台詞引用來源。（圖／翻攝自微博）

「唔信次次都係奸商得逞」

據香港警方初步調查，大樓外牆整修工程所用的防護網與塑膠布，不合防火標準，恐怕就是火勢迅速蔓延的原因。三名承包工程廠商的相關人員也遭到了逮捕，並依「過失殺人」罪嫌予以調查。

香港世紀大火的起因，恐怕與不肖商人的貪圖便宜有關，當地網友怒氣無處發洩，開始用電影台詞隔空痛罵。

2024年的香港災難片《焚城》，就是講述了不肖商人亂棄置核廢料，造成香港幾乎毀滅。電影結尾，劉德華所飾演的主角、輻射防護專家范偉立，拿到證據，證明由王敏德飾演的富商高培德，就是災難的罪魁禍首。

網友就拿范偉立怒嗆高培德的台詞「唔信次次都係奸商得逞」，痛批宏福苑的施工廠商為奸商。

「你玩完啦！」

結局這段戲酣暢淋漓，范偉立與高培德在記者包圍下，當面對質。范偉立大罵：「呢個世界，唔係啲有錢佬玩晒，香港700萬人，差啲就被呢啲奸商害死。」（這個世界呢，不是都由有錢人說了算，香港700萬人，差點都被這奸商害死。）

最讓這故事提到高培德與一場十年前大火有所關聯，是透過關係才得以脫罪、逍遙法外。范偉立在劇中罵道：「十年前嘅大火係佢造成，上次佢甩咗身。十年後嘅今日，我唔信，我唔信次次都係你啲奸商得逞！」（十年前大火是你造成的，上次你脫身了。十年後的今天，我不信，我不信每次奸商都會得逞！）

高培德還想掙扎，大喊：「You are wrong！」（你錯了！）但他反手就被范偉立制服，還被嗆：「你玩完啦！」

