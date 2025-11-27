偷工減料釀禍？香港宏福苑大火已44死 疑用中國建材「不阻燃棚網」

即時中心／林韋慈報導

香港新界大埔「宏福苑」在昨（26）日下午發生大規模火災，目前已知造成44人死亡，64人輕重傷、其中16人命危，另有多人失蹤。去年7月「宏福苑」開始大規模維修，外牆皆包覆「竹編鷹架」；然而隨著火勢受控，竹棚大致完好、但包覆的棚網幾乎被燒成灰燼，引發質疑是否業者為節省成本使用了低價、未具阻燃功能的材料，導致火勢一發不可收拾。







大火燃燒一整夜，居民也因此陷入撕裂與焦急。起火時間發生在白天，多數住戶正在工作，不少長者則因行動不便無法及時逃生。昨（26）日有人哭喊家人失聯，也有人焦急尋找仍在家中的愛貓。今日（27）香港警方依涉嫌誤殺拘捕三名工程公司負責人，年齡介乎52至68歲。

由前香港記者所成立的英國獨立媒體《綠豆》報導，新界北總區刑事總部高級警司鍾麗詒表示，警方在現場發現大樓外牆覆有保護網與防水帆布，懷疑其不符防火標準；而在尚未受火勢波及的其中一棟大樓內，每層電梯大堂窗外皆被發泡膠封住，不排除這類材料促使火勢快速蔓延。警方指稱涉事工程公司存在嚴重疏忽，導致巨量傷亡。

也有網友點出，近年香港政府推動採用中國標準建材，導致市場「劣幣驅逐良幣」，部分中國製棚網在香港標準下根本不合格。今（2025）年10月中旬，香港中環華懋大廈亦曾因棚架問題引發三級火，導致4傷、其中1人一度命危。因此，外界高度懷疑，低成本的建材，可能是幾次造成火勢的主因，但詳細起火原因，仍待調查。





