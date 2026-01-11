偷帶豬肉乾回台遭罰20萬還「賴皮不繳」 房子險被查封

戶籍設於金門的林女平時頻繁往返金門、廈門兩地，去年9月30日從金門水頭碼頭入境時，擅自攜帶一盒豬肉乾卻未申報檢疫。海關查獲後裁罰20萬元罰鍰，林女卻遲遲不繳納。法務部行政執行署花蓮分署查封名下不動產後，林婦嚇得連忙繳清。

戶籍設於金門的林女擅自攜帶一盒豬肉乾卻未申報檢疫，海關查獲後裁罰20萬元罰鍰 。（示意圖／pixabay）

花蓮分署指出，林女戶籍設於金門，平時頻繁透過小三通往返金門、廈門。林女去年9月30日自金門水頭碼頭返台入境時，未依規定申報檢疫，擅自攜帶一盒大陸製豬肉乾，遭海關查獲後，依法處以20萬罰鍰，但林女疑似想賴帳，始終不肯繳納。案件在去年12月11日由高雄分署移送至花蓮分署執行。

花蓮分署接手後立即清查林女財產狀況，並於同年12月15日查封她名下位於台東市的不動產。得知房產遭凍結的消息後，林女主動致電聯繫花蓮分署，書記官向她說明狀況並柔情勸導盡快繳納罰金，林女隨即在短短一周內繳清全額罰款，案件順利結案。

花蓮分署指出，去年10月22日台灣發生首次非洲豬瘟案例，經過15天全國高強度的緊急防疫措施，好不容易清零恢復運作。分署強調，危機時刻國人應深切感受爆發豬瘟的嚴重性，以及防疫工作一刻都無法鬆懈的重要性。全面提升國人防檢疫意識是防疫的重要一環，將持續優先、強力執行非洲豬瘟案件。花蓮分署提醒民眾勿以身試法，共同守護台灣豬，攜手重返非疫區。儘管政府已多次宣導不得擅自攜帶非洲豬瘟地區肉品回台，但仍有旅客違規觸法。

