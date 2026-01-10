偷帶「中國豬肉乾」入境罰20萬！賴皮不繳房產全被查封 婦女孬了秒繳清

記者林意筑／花蓮報導

林姓女子返國時攜帶一盒豬肉乾入境遭裁罰20萬元。（圖／翻攝畫面）

不少人出國旅遊時，總會挑些當地特色伴手禮帶回台灣，但政府多次提醒，禁止攜帶豬肉產品入境，一經查獲即裁罰20萬元罰鍰，沒想到仍有國人以身試法。一名林姓女子透過小三通返國時，攜帶一盒豬肉乾入境遭裁罰20萬元，花蓮分署收案後，立即查封林女名下所有不動產以保全執行，林女得知後嚇得立即將20萬元罰鍰繳清。

據了解，該名林女設籍在金門，經常透過小三通往返金門、廈門，去（2025）年9月30日時，她從金門水頭碼頭返台時，遭海關及檢疫人員查獲，行李內藏有一包90公克重的中國製豬肉乾，且因未依規定申報，農業部動植物防疫檢疫署高雄分署當場依法裁罰20萬元。

花蓮分署將林女名下的不動產查封，林女得知後立即繳清罰鍰。（圖／翻攝畫面）

不過林女遲遲不繳納罰鍰20萬元，最終該裁罰案件轉至花蓮分署，並於去年12月11日收案執行，且於15日時將林女名下的不動產查封，事後林女得知不動產已遭查封，嚇得立即打電話去花蓮分署了解情況，經書記官詳細說明案情並勸諭繳納，林姓女子立即一週內匯款20萬元將罰單一次繳清。

對此蓮分署表示，自去年10月22日台灣發生首次非洲豬瘟案例以來，經過15天全國高強度的緊急防疫措施，現已恢復豬隻拍賣及屠宰運輸，確認非洲豬瘟清零。危機時刻國人應深切感受，爆發豬瘟的嚴重性，以及防疫工作一刻都無法鬆懈的重要性，而全面提升國人防檢疫意識也是防疫的重要一環，分署將持續優先、強力執行非洲豬瘟案件，提醒民眾勿以身試法，共同守護台灣豬，攜手重返非疫區。

