偷情互喊寶貝！2寶爸激戰還「轉發炫耀」小三床事滿足狂讚：不大又夠長

記者羅欣怡／桃園報導

桃園人夫阿力（化名）結婚9年育有2子，但卻在前年與阿荷（化名）發生婚外情，並有多次性行為，兩人還大剌剌透過通訊軟體傳情，言語中盡是曖昧與露骨情話，阿荷更讚阿力「不太大又夠長」讓自己很滿足。兩人偷情的下場就是法官認定行為已嚴重侵害配偶權，判決阿力和阿荷須連帶賠償20萬元。

判決書指出，阿力2014年結婚，和妻子與兩名孩子生活美滿，但這一切竟在2023年變調。阿力與阿荷發生婚外情，兩人多次發生性關係，事後也不避嫌，直接在通訊軟體上互訴愛意，不但互稱「寶貝」，還出現「想妳這還要問嗎」、「妹妹燙燙」、「不（撲）通不（撲）通跳」等露骨語句，阿荷更大讚阿力「X的讓我很爽。不太大又夠長哈哈」，阿力甚至還把這段話分享給哥哥炫耀，顯示與阿荷的關係早已逾越一般朋友往來範圍。

法官調查，除了阿力把對話外流給哥哥和同事觀看，阿荷也曾傳訊怪罪阿力讓自己背負小三罵名，都成為兩人不正當交往的事實依據。

出庭時，阿力辯稱與阿荷僅是借貸關係，並不常往來，但阿荷經合法通知後，未出庭說明，也未提出書狀主張。

法官審酌，即便阿力與妻子已在2025年10月離婚，但仍對妻子造成極大精神痛苦，綜合所有考量下，判兩人連帶賠償妻子20萬元精神慰撫金，全案仍可上訴。

