偷情影片外流！游詩璟被逼到崩潰反擊了 預告：會愈來愈瘋
記者宋亭誼／台北報導
游詩璟在三立八點檔《百味人生》飾演「李嘉嘉」，原本介入別人婚姻成為小三，後來遇上真愛韓宜邦決心重新做人，卻因過去污點遭到重重攻擊，甚至在公開場合被播放偷情影片，讓她顏面丟失，面對接踵而來的傷害，她忍無可忍，被逼至失控邊緣，逐漸走向黑化、展開復仇之路。游詩璟真摯、爆發力十足的演技獲觀眾肯定，不少女性觀眾更留言心疼：「嘉嘉真的太可憐了！」
面對外界好奇她的感情觀，游詩璟坦言，每個人都有犯錯的可能，只要能真心改過，仍值得被原諒。但若遇到喜歡的人，她會先考慮現實層面，避免自己的介入反而造成對方困擾。她說得很坦白：「如果對方因為我過得不快樂，我會選擇犧牲自己的滿腔熱血。」
對她而言，衡量是否要展開一段感情的核心只有一個：「最重要的是他心裡有沒有我。」至於看一個人是否真的對自己好，需要多少時間？她笑說沒有一定，「搞不好相處三天突然就覺得：就是他了。」談到個性，她自我剖析：「我在感情上蠻笨的。如果喜歡一個人，我會竭盡所能地付出，有點像戀愛腦，所以我現在會更謹慎。」
《百味人生》中，嘉嘉近期逐步黑化，開始「瘋狂反擊」。游詩璟坦言演得很過癮：「平常生活不會有這種抓狂大吼又哭的狀況，演戲反而讓我能盡情釋放。」其中一場嘉嘉受委屈，決定揭發父親（王振復飾演）愛的瑞華（陳妍安飾演）假面具而坦白一切的劇情，讓她印象深刻。她第一眼看到劇本時被大量台詞嚇到，但正式拍攝時卻完全陷入角色情緒：「嘉嘉真的太可憐了，她很愛爸爸，只希望說出真相後能得到一個溫暖的擁抱。」與王振復的對手戲讓她拍得過癮，連回家重看都忍不住默默抽衛生紙。
聊到與父母相處，游詩璟坦言自己多半是報喜不報憂：「很多事我會先跟弟弟講，等我自己消化完、知道怎麼處理了，我才敢跟爸媽說。」她笑說弟弟從男性角度常能提供不同觀點，反而成為她的情感諮商窗口。
談到後續劇情，游詩璟表示非常期待嘉嘉的「更瘋一面」登場：「以嘉嘉的立場，這件事對她打擊太大，不可能一下就原諒或接受。她一定會經歷一大段心理掙扎，用極端方式展現內心深處被壓抑的渴望。」她預告角色後續將更加強烈、更加爆發，而一直在背後害她的瑞華發現嘉嘉竟然是自己女兒，也讓劇情將再掀起波瀾。游詩璟說大家拭目以待，自己也蠻期待後面的發展。
